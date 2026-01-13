La contundente respuesta de Bellingham ante la supuesta división del vestuario del Real Madrid con Xabi Alonso

Jude Bellingham salió a desmentir de manera tajante los rumores que circularon en las últimas horas sobre una supuesta división interna en el vestuario del Real Madrid, versiones que incluso vinculaban ese presunto quiebre con la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo.



El mediocampista inglés utilizó su entorno para aclarar que no existió ningún conflicto grave entre los jugadores y el técnico, y que las informaciones que apuntaban a un vestuario fracturado “no reflejan la realidad” del día a día del plantel. "Dejé pasar muchas de estas especulaciones...siempre esperando que la verdad saliera a la luz.. Pero honestamente, déjenme decir, cuánta mierda".

Jude Bellingham denies all reports on his bad relationship with Xabi Alonso ❌



“Until now I’ve let far too many of these slide… always hoping the truth will come out to light in its own time… But honestly, let me say, what a load of shit”. pic.twitter.com/x6O0QiIzdH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

Las especulaciones tomaron fuerza a partir de un informe de The Athletic que señalaba que Xabi Alonso no habría logrado convencer a un grupo clave de futbolistas, integrado por Bellingham, Federico Valverde y Vinicius Junior, quienes supuestamente discrepaban con aspectos del manejo táctico y del liderazgo del entrenador.



Según esa versión, esa falta de sintonía habría sido determinante en la decisión que puso fin al ciclo del técnico vasco. Sin embargo, desde el entorno del club y de los propios jugadores la lectura fue muy distinta: nunca hubo un bloque opositor ni un enfrentamiento abierto con el cuerpo técnico.

Bellingham fue uno de los primeros en salir al cruce de esas versiones. El inglés remarcó que la relación con Xabi Alonso fue siempre profesional y respetuosa, y que el vestuario funcionó con normalidad durante toda la temporada. En la misma línea se expresaron fuentes cercanas a Valverde y Vinicius Jr, quienes también negaron haber tenido un rol activo o determinante en la salida del entrenador. En el club consideran que estos rumores responden más a la necesidad de encontrar explicaciones internas que a hechos concretos.

Desde Valdebebas insisten en que la salida de Xabi Alonso fue una decisión personal del propio entrenador, tomada tras evaluar el desgaste del cargo y el momento del proyecto, y no consecuencia de una rebelión silenciosa del plantel. Los números del ciclo —34 partidos dirigidos con 24 victorias— refuerzan esa postura y alejan la idea de una ruptura deportiva o humana.

Así, Bellingham buscó bajar el tono a una narrativa que comenzó a instalarse con fuerza y que, según su entorno, no hace más que distorsionar la realidad. El mensaje fue claro: no hubo fractura en el vestuario ni un grupo de jugadores que empujara la salida de Xabi Alonso. El cierre del ciclo respondió a una decisión de entrenador y club, sin conflictos internos que expliquen un final que, puertas adentro, se vivió con normalidad y respeto.