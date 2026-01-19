La contundente respuesta de Domenec Torrent sobre el futuro de Germán Berterame

Domenec Torrent compareció ante los medios tras la contundente goleada de Monterrey en su visita a Mazatlán. Fue una noche redonda en lo futbolístico que, sin embargo, dejó varios temas de fondo. El técnico español valoró el rendimiento colectivo, pero rápidamente la conferencia se centró en nombres propios y decisiones de mercado.

El principal foco fue Germán Berterame, delantero que ha vuelto a ser protagonista dentro y fuera del campo. Ante los rumores que lo colocan en la órbita del Inter Miami, Torrent fue claro y directo: “El equipo que lo quiera sabe que Rayados no lo pondrá fácil… tiene un precio y hay cláusulas”.

El estratega explicó que, más allá del interés externo, su prioridad es fortalecer al grupo y mantener la estabilidad en un torneo corto y exigente. “Estoy enfocado en mejorar el equipo. Germán está entrenando muy bien, marcó hoy y eso me deja feliz porque es un chico muy comprometido”, subrayó, destacando su impacto reciente.

Torrent también dejó en claro que no comparte la idea de que futbolistas importantes salgan con la competencia ya iniciada. “Una vez que empieza el torneo, no entiendo por qué pasan estas cosas. Te pueden pasar a ti o a otros. Reitero, estoy feliz con él y con el plantel; esto lo dejo en manos de la directiva”, señaló, marcando distancia pero fijando postura.

El entrenador insistió en que Berterame es una pieza clave para Monterrey y que cualquier escenario de salida únicamente se daría bajo las condiciones contractuales establecidas. La cláusula de rescisión aparece como la única vía posible, un mensaje que busca frenar especulaciones en pleno calendario competitivo.

Además del tema Berterame, Torrent dedicó palabras a la adaptación de Anthony Martial, quien finalmente logró marcar su primer gol en el futbol mexicano. El técnico reconoció las dificultades iniciales del francés, desde el idioma hasta el contexto de torneos cortos, pero celebró su evolución reciente.

“Sé que la adaptación es difícil, el idioma, el país. Anthony entrenaba bastante bien, empezó el primer partido bien y hoy mucho mejor. Se está acercando al nivel del Anthony que Rayados firmó”, explicó Torrent, convencido de que el atacante irá en ascenso conforme sume confianza y minutos.

La goleada ante Mazatlán refuerza el discurso del entrenador: un equipo en crecimiento, con figuras que empiezan a responder y una directiva que deberá tomar decisiones firmes ante el mercado. Por ahora, Torrent fue contundente: Rayados compite, se refuerza internamente y no regalará a sus piezas clave en pleno torneo.

