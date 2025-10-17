La contundente respuesta de Hansi Flick ante los rumores de peleas por Lamine Yamal

Según informes que se replicaron por todo España, Lamine Yamal no iba a ser titular con el Barcelona cotra el PSG en la Champions League por llegar tarde a un entrenamiento.

Ante esa situación, los directivos culé le dijeron a Hansi Flick que lo pusiera de titular de todos modos. Se dijo también que el entrenador estaba descontento y preocupado por la presión ejercida.

Hansi Flick, al ser preguntado sobre esta supuesta tardanza de Lamine Yamal en los entrenamientos, respondió: "Antes que nada, me gustaría preguntar de dónde sacaste esa información. El rumor no es cierto, es una completa estupidez. Quien lo haya inventado está mintiendo. Aquí, en este club, con Deco y la directiva, yovaloro mucho su confianza en nuestro trabajo. Tenemos una confianza plena y mutua, y nunca pedirían algo así".

🗣️Hansi Flick, sobre si Deco intervino para que Lamine Yamal jugase contra el PSG tras llegar tarde:



"No sé de dónde has sacado eso. Es una tontería. Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Es una tontería. No tengo nada que esconder. Si alguien ha dicho esto, miente".

Además, para que no queden dudas, se tomó el trabajo de repetirlo: "Esto es un disparate total, y no tengo nada que ocultar, porque es totalmente falso. Y si alguien dijo eso, está mintiendo".

Respecto a las diferentes bajas que tiene el equipo catalán, el entrenador alemán dijo: “Lamine y Fermín han vuelto, pero no pueden jugar los 90 minutos. Echamos de menos a Raphinha, es importantísimo… no tardará en volver”.

Por último, y siempre teniendo a Lamine como protagonista, se expresó en relación a las actitudes del futbolista por fuera del terreno de juego, y fue consultado por si para él es importante que el jugador también tenga un perfil bajo fuera del terreno de juego, entre otros aspectos:



"Para mí lo importante es que se esfuerce y tenga una buena actitud. Después de su lesión entrenó mucho y tuvo dos días de fiesta. Es su vida privada y yo no me meteré jamás ahí", comentó sobre su viaje reciente en helicóptero junto a su nueva pareja, la cantante Nicki Nicole.

