El histórico y pícaro Ronaldo Nazario se hizo eco de las declaraciones de Cristiano Ronado y fue contundente sobre los dichos del portugués, señalando que, en su entender, está en el top 10.



Eso no es algo fácil, seguro está entre los mejores de la historia. Ahora, el mejor... no coincido. Pero respeto su opinión, seguro que está entre los mejores de la historia. Yo diría top 10. dijo el campeón del mundo para ESPN

Además, tiró un palito al histriónico luso que milita en el fútbol árabe, no sin dejar algún elogio para no arrancar una novela: “Realmente no me gusta entrar en esas... creo que la gente tiene mucha autoestima. Prefiero que la gente hable así de mi rendimiento, de lo que hice, de lo que fui, que yo hable de mí mismo. Pero Cristiano Ronaldo tiene una historia fantástica, conquistó cosas maravillosas. Anotó goles de cualquier forma, incluyendo un cambio de posición”.

¿Qué había dicho Cristiano Ronaldo?

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Carlos Rodrigues/GettyImages

En diálogo con el periodista Piers Morgan, dijo: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde. ¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? No sé, ¿dos? Es normal. Estos países están acostumbrados a ganar grandes competiciones", bajándole el precio a la consagración albiceleste en Qatar 2022.

Además, retrucó: "No, no es un sueño . No, no me define. ¿Definir qué? ¿Definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Ganar una competición? ¿Seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?".

Lo cierto es que el portugués, que ya cruzó la línea de los 40 años, jugará el Mundial con Portugal el próximo verano y parece ilógico pensar que no es un objetivo colectivo para él y su selección, por más que crea que su primer lugar en el olimpo de la historia del fútbol ya está asegurado.