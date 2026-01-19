La conversación entre Arbeloa y Vinicius sobre las multas al equipo y el apoyo del entrenador al delantero

Tras la victoria del fin de semana ante el Levante, y sobre todo con la posterior caída del Barcelona ante la Real Sociedad el domingo, el clima en el Real Madrid parece haber mejorado.



Sobre todo si tenemos en cuenta lo convulsionado que fueron los últimos días merengues, tras la caída en la Supercopa de España, la salida de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa, todo en algunas horas.

Durante el entrenamiento de hoy sucedió una situación bastante particular. Vinicius Junior y Arbeloa parecieron estar hablando sobre la tardanza de algunos jugadores al entrenamiento y el diálogo fue recogido por los medios presentes.

🗣️ Vinícius Jr: "Hay que poner horas y multas.



🗣️ Álvaro Arbeloa: "Tenéis muchos contratos buenos y quiero multa."



🗣️ Vinícius Jr: "Para mí, multa mejor."



🗣️ Álvaro Arbeloa: "Tú eres capitán, hay que multar a la gente."#LALIGAEASPORTS #championsleague #Fútbol #realmadrid pic.twitter.com/2qrrn5WXHx — GoatFutbol (@EsquiF_Oficial) January 19, 2026

DEBUT DE ARBELOA EN LA CHAMPIONS

Posteriormente, Álvaro Arbeloa, compareció en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para analizar lo que será la previa contra el AS Mónaco por Champions League este martes.

En una línea parecida a la de Kylian Mbappé, quiso mostrar tranquilidad y entender al aficionado madridista, que pitó al equipo buena parte de la primera etapa el pasado sábado ante el Levante en el triunfo 2-0 por LaLiga, pero por sobre todo lo hizo con Vinicius.

En ese sentido, el entrenador expresó: "Os veo muy preocupados por los pitos. Yo sé lo que es el público del Bernabéu, y sé que son justos. Ahora nos toca a nosotros cambiar los pitos por aplausos. Que vean la calidad de los jugadores, mostrar el juego que le gusta al público y que nosotros les transmitamos su pasión por el Real Madrid. Estamos con muchas ganas de jugar mañana". Sin achicarse ante lo que opinaba, dejó en claro que él respeta esa manera de expresarse del Bernabeu pero que no favorecen a la labor del equipo: "Pienso que las pitadas debilitan al Real Madrid, y sé que hay campañas para debilitarnos, así como también sé quiénes las organizan. El máximo de mis respetos y agradecimiento al Bernabéu porque siempre se han portado conmigo excepcional".

🗣️ Álvaro Arbeloa: ¿Sacar a Vinícius del campo? "VINÍCIUS siempre que esté disponible va a estar en el CAMPO, yo si quiero ganar TÍTULOS necesito a Vinícius."



MÁS ALTO IMPOSIBLE 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/O4F90wbbrH — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 19, 2026

Justamente, ante los pitidos sufridos por Vinicius, quedando como uno de los máximos responsables futbolísticos del presente del equipo, se le consultó sobre si analizaba la posibilidad de modificarlo para que descanse de la cabeza y vuelva con mayor fuerza, por lo que sin titubear, Arbeloa no dejó dudas: "¿Sacar a Vinicius? Siempre que esté disponible, va a estar en el campo. Mientras rinda como lo hace, lo hará. Es fantástico, excepcional, de los que quiero que tenga el balón siempre. Como entrenador del Madrid, si quiero ganar títulos, lo necesito en el campo".

