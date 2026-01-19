Las declaraciones de Mbappé sobre los pitos al Real Madrid y la temprana salida de Xabi Alonso

Kylian Mbappé irrumpió en la escena. Previo al duelo de Champions League del Real Madrid ante el Mónaco de este martes 20 de enero, el francés se hizo cargo de una pesada rueda de prensa ante los diferentes medios presentes.

Es que el Madrid vivió ante el Levante, una de las noches más fuertes de las últimas décadas, con reprobaciones a toda la plantilla luego de la dura derrota ante el FC Barcelona por la Supercopa. Más allá del 2-0 a favor que le permitió recortar dos puntos ante los culés tras perder 2-1 ante la Real Sociedad y quedar a un punto del liderato de LaLiga, el crack francés quiso bajar un mensaje de optimismo en un contexto complejo.

"Si te doy mi opinión, yo entiendo a la gente, antes de ser futbolista yo hablaba mal de los jugadores o si iba al campo pitaba, pero si pitan tienen que pitar a toda la plantilla", expresó el francés. Y agregó: "La única manera de expresarse es pitando. Pero lo que no me gustó del otro día es eso, que si pitan, es a toda la plantilla, no a algunos jugadores. Lo hacemos mal todos, no solo uno o algunos. Tenemos a todo el madridismo con nosotros, están enfadados, es normal, pero si nosotros ganamos partidos y mostramos caracter para cambiar lo que hacemos mal, volverán a apoyarnos".

Por último, también dejó su parecer sobre la salida repentina y temprana de Xabi Alonso, tras varios días de rumores e incertidumbre luego de la derrota en la Supercopa: "No es exacto decir que Xabi Alonso fue un fracaso. Solo perdimos la Supercopa con él. Creo que será un gran entrenador. Tuvimos una gran relación. Tiene una obsesión por los detalles, por el juego. Lo que pasó, pasó. Fue una decisión del club y la aceptamos".

