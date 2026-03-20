La convocatoria de la selección mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica
La selección mexicana de fútbol se prepara para el Mundial 2026 con dos compromisos amistosos que seguro exigirán ingenio y disciplina táctica para salir bien librados. Primero, se enfrentarán al conjunto de Portugal, el próximo sábado 28 de marzo, en la mítica cancha del estadio Azteca.
El aliciente principal para este compromiso, era la participación de Cristiano Ronaldo, pero todo parece indicar que no estará disponible para este compromiso debido a una lesión que pondría en riesgo su integridad física de cara a su última justa mundialista.
Su segundo compromiso amistoso se llevará a cabo el martes 31 de marzo, ante la selección de Bélgica. Los convocados para este partido de preparación son los siguientes:
- Raúl Rangel — Chivas
- Guillermo Ochoa — AEL Limassol
- Carlos Acevedo — Santos
- Richard Ledezma — Chivas
- Jorge Sánchez — PAOK
- César Montes — Lokomotiv Moscú
- Israel Reyes — América
- Johan Vásquez — Genoa
- Everardo López — Toluca
- Jesús Gallardo — Toluca
- Jesús Angulo — Tigres UANL
- Denzell García — Juárez
- Erik Lira — Cruz Azul
- Obed Vargas — Atlético Madrid
- Álvaro Fidalgo — Real Betis
- Orbelín Pineda — AEK Atenas
- Carlos Rodríguez — Cruz Azul
- Érick Sánchez — América
- Brian Gutiérrez — Chivas
- Roberto Alvarado — Chivas
- Germán Berterame — Inter Miami
- Julián Quiñones — Al-Qadsiah
- Alexis Vega — Toluca
- Guillermo Martínez — Pumas
- Raúl Jiménez — Fulham
- Armando González — Chivas
Diego Lainez: el gran ausente en la lista del 'Vasco'
Si bien es cierto que la presencia del delantero Julián Quiñones, que atraviesa por un momento fenomenal, ha acaparado los reflectores, la ausencia del extremo por derecha, Diego Lainez, ha generado muchas críticas entre los aficionados mexicanos, tomando en consideración el espectacular momento que atraviesa con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Cabe recordar que ya en el mundial de Qatar 2022 Diego Lainez sufrió la decepción de quedar fuera de la justa mundialista, situación que lo orilló a no entrenar durante una semana con su equipo, debido al duro golpe anímico que esto representó para él.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.