La convocatoria de la selección mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

La selección mexicana de fútbol se prepara para el Mundial 2026 con dos compromisos amistosos que seguro exigirán ingenio y disciplina táctica para salir bien librados. Primero, se enfrentarán al conjunto de Portugal, el próximo sábado 28 de marzo, en la mítica cancha del estadio Azteca.

El aliciente principal para este compromiso, era la participación de Cristiano Ronaldo, pero todo parece indicar que no estará disponible para este compromiso debido a una lesión que pondría en riesgo su integridad física de cara a su última justa mundialista.

Su segundo compromiso amistoso se llevará a cabo el martes 31 de marzo, ante la selección de Bélgica. Los convocados para este partido de preparación son los siguientes:

Raúl Rangel — Chivas

Guillermo Ochoa — AEL Limassol

Carlos Acevedo — Santos

Richard Ledezma — Chivas

Jorge Sánchez — PAOK

César Montes — Lokomotiv Moscú

Israel Reyes — América

Johan Vásquez — Genoa

Everardo López — Toluca

Jesús Gallardo — Toluca

Jesús Angulo — Tigres UANL

Denzell García — Juárez

Erik Lira — Cruz Azul

Obed Vargas — Atlético Madrid

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Orbelín Pineda — AEK Atenas

Carlos Rodríguez — Cruz Azul

Érick Sánchez — América

Brian Gutiérrez — Chivas

Roberto Alvarado — Chivas

Germán Berterame — Inter Miami

Julián Quiñones — Al-Qadsiah

Alexis Vega — Toluca

Guillermo Martínez — Pumas

Raúl Jiménez — Fulham

Armando González — Chivas

🚨🇲🇽 OFICIAL. Aquí la convocatoria de México para la Fecha FIFA de marzo.



Novedades: Jesús Angulo, Denzell García y Memote Martínez.



¿Cómo ven, les gustó? ¿Quién sobró, quién faltó? 👀pic.twitter.com/Xct5Eb3g3i — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 19, 2026

Diego Lainez: el gran ausente en la lista del 'Vasco'

Si bien es cierto que la presencia del delantero Julián Quiñones, que atraviesa por un momento fenomenal, ha acaparado los reflectores, la ausencia del extremo por derecha, Diego Lainez, ha generado muchas críticas entre los aficionados mexicanos, tomando en consideración el espectacular momento que atraviesa con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cabe recordar que ya en el mundial de Qatar 2022 Diego Lainez sufrió la decepción de quedar fuera de la justa mundialista, situación que lo orilló a no entrenar durante una semana con su equipo, debido al duro golpe anímico que esto representó para él.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026