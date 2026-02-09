La crítica de Mbappé con los árbitros tras el polémico fuera de juego en Mestalla

Kylian Mbappé vivió una noche intensa en Mestalla. El Real Madrid se llevó un triunfo importante ante el Valencia y el francés volvió a marcar, esta vez en el descuento, para sentenciar el partido y sostener su gran momento goleador en Europa. Sin embargo, el foco no estuvo solo en su tanto, sino en una polémica acción que lo sacó de quicio.

Cerca del cierre del primer tiempo, el atacante recibió una pelota tras un despeje de la defensa local y el juez de línea levantó la bandera por fuera de juego. Mbappé no lo pudo creer: reclamó de inmediato y, camino al vestuario, buscó una explicación directa con el cuarto árbitro.

Kylian Mbappé's goal vs. Valencia means he's scored in six straight Real Madrid games 💪 pic.twitter.com/zxiq8W0DtG — B/R Football (@brfootball) February 8, 2026

La charla captada por DAZN

En la primera parte del intercambio, Mbappé preguntó con insistencia: “¿Cómo puede ser fuera de juego? Te pregunto por una explicación”. El cuarto réferi intentó bajarle el tono y respondió que la jugada era “forzada” y que, con cámara, se veía mejor, pidiéndole que lo hablara adentro.

El francés aceptó la propuesta, pero una vez en el túnel de vestuarios volvió a encararlo. Esta vez, visiblemente molesto, reclamó que le habían pedido conversar y luego no lo atendían. Al no recibir respuesta, se giró hacia Eduardo Camavinga y lanzó la frase que se volvió viral: “Bufones, los árbitros”.

Kylian Mbappé, Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Silbidos e insultos desde la tribuna

En distintos momentos se escucharon insultos desde la grada de animación del Valencia, con cánticos agresivos dirigidos al delantero. El francés no respondió verbalmente y eligió hacerlo dentro de la cancha: con movilidad constante, protagonismo ofensivo y el gol final que cerró el encuentro.

En una noche con goles, tensión y polémica, Mbappé volvió a ser noticia por duplicado: por su peso futbolístico y por un estallido que reabre el debate sobre el trato arbitral y la presión que viven las grandes figuras en escenarios hostiles.

