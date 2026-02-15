El Real Madrid está tratando de acomodarse tras un arranque de año complicado, donde fue eliminado de la Copa del Rey a manos del Albacete en octavos de final y donde cayó agónicamente al repechaje de la UEFA Champions League, el cual tendrá que afrontar ante el Benfica en la semana próxima.

Una vez finalizado el partido ante la Real Sociedad en el Bernabéu, el capitán del Merengue fue contundente sobre lo vivido en el último tiempo: "Hemos tenido semanas que hemos tragado mucha mierda y creo que eso nos sirvió para crecer como jugadores, crecer como personas. Hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos".

Además, fue autocrítico sobre la cosecha del Madrid en la última temporada y lo que va de la actual: "No hemos ganado nada durante el año pasado ni este año. Lo primero que hay que hacer es asentar cabezas, crecer como personas y como jugadores en el día a día. Saber que hay que cambiar las cosas".

Real Madrid v Real Sociedad - La Liga | Anadolu/GettyImages

"Cuando los resultados vas ganando ayuda mucho a que haya otra fluidez a la hora de trabajar. Somos 25 jugadores, juegan 11 y hay 5 cambios. Siempre va a haber alguien menos contento porque quiere jugar más", apuntó sobre sus compañeros.

"Cuando ganamos, cambian jugadores, entran y aportan su granito de arena, ayuda a que todo vaya mejor. Nosotros somos el Real Madrid, siempre tenemos que ir por todos los títulos. Si te digo que no, sería una vergüenza como capitán", cerró.

El Real Madrid, a la espera de que juegue el FC Barcelona, es el líder de LaLiga con una diferencia de dos puntos. Los cañones están apuntados a la serie con el Benfica, su verdugo en la etapa de liguilla, para intentar meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League.