La incomodidad de Valverde en el lateral derecho fue un tema frecuente durante el fugaz paso de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, pero Álvaro Arbeloa parece estar dispuesto a darle continuidad al debate por la posición del futbolista uruguayo.

En el partido frente al AS Monaco, el ex defensor central dispuso del nacido en Montevideo como lateral por la derecha una vez más, alejándolo de su puesto natural, el de volante central y eje del equipo en su totalidad, conectando el ataque con los defensores y cuidando alguna desatención Merengue que pueda decantar en una contra peligrosa.

Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Días atrás, Arbeloa llenó de elogios al Halcón por su polifuncionalidad: "La suerte que tengo con Fede es que de portero también lo haría bien. Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al futbol que lo podría hacer bien en cualquier sitio. El otro día, le puse en su posición natural. Pero tengo en él a un grandísimo capitán y lo ha demostrado en los últimos meses".

Además, dijo: "Lo veremos en muchas posiciones porque nos puede dar muchas cosas. A mí me gusta que haya un equipo con mucha movilidad, que intercambie posiciones. Seguro que Fede disfrutará mucho jugando al fútbol, que al final es lo que quiero".

"Fede es madridismo y es representante excepcional de este escudo”, concluyó.