La decisión del Manchester City con el Diablito Echeverri

Claudio Echeverri emigró de Argentina a una corta edad con la ilusión de romperla en el fútbol europeo, pero no todo marcha según lo soñado: el Manchester City lo cedió al Bayer Leverkusen y en Alemania no tuvo la cantidad de minutos que se pretendía.

En ese contexto, según informa el diario BILD alemán, el City tendría decidido repescar al Diablito para enviarlo a otro club donde si tenga el rodaje necesario para que se acostumbre al roce y ritmo del fútbol europeo.

”El equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio y los demás jugadores de ataque”, había dicho Simon Rolfes, el Director Deportivo del Bayer Leverkusen, al ser consultado por la falta de continuidad del argentino.

SL Benfica v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Además, agregó: "El problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann”.

Para colmo, el futbolista había pedido en el Leverkusen poder ir a jugar el Mundial Sub 20 a Chile con la selección argentina y esta solicitud se declinó, no permitiéndole tener minutos tampoco con un combinado nacional donde era un futbolista clave. La albiceleste llegó a la final del certamen, donde cayó 2-0 con Marruecos.

¡¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL DIABLITO ECHEVERRI PARA EL 2-0 DE MANCHESTER CITY ANTE AL AIN!!! pic.twitter.com/nxRY3BPJhM — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2025

Con la camiseta del club alemán lleva solamente ocho encuentros, donde dio una sola asistencia para demostrar su calidad. En el City jugó tres partidos y marcó un golazo de tiro libre ante el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos. En River Plate fue donde más brilló, con solamente 48 encuentros y cuatro goles.

Además, es internacional con la selección argentina en todo el recorrido de juveniles y el combinado olímpico, a la espera de debutar con la absoluta.