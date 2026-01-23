La decisión del Manchester United sobre los eventuales traspasos de Mainoo y Bruno Fernandes

El Manchester United está listo para iniciar negociaciones para firmar un nuevo contrato con el centrocampista Kobbie Mainoo, según las últimas informaciones. Además, los Diablos Rojos también están interesados ​​en retener a Bruno Fernandes más allá de esta temporada.

Ambos se han enfrentado a una creciente incertidumbre sobre sus respectivos futuros en el United, pero por razones muy diferentes. Mainoo se frustró por la falta de oportunidades con su exentrenador, Ruben Amorim, mientras que Fernandes representa un activo valioso cuya salida podría financiar la reconstrucción de la plantilla.

Dado que el mediocampo se considera un área de especial preocupación en el United, la idea de la salida de Mainoo o Fernandes no es para nada descabellada, pero numerosos informes indican que el club planea retener a ambos.

Manchester United v Manchester City - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Sky Sports News afirma que el United está listo para abordar el contrato de Mainoo con una nueva ronda de negociaciones. Su contrato actual tiene 18 meses de vigencia y su salario semanal es bajo en comparación con el de sus compañeros. Se informa que el objetivo del United es recompensarlo con un contrato lucrativo que refleje su importancia para el equipo.

Varios clubes de élite de Europa han expresado interés en fichar a Mainoo, pero el United no desea una salida y espera que el jugador de 20 años desempeñe un papel fundamental en los próximos años.

La situación es ligeramente diferente en el caso de Fernandes, de 31 años y que está jugando su séptima temporada en Old Trafford. El luso es un objetivo claro para Arabia Saudí. Los rumores de un traspaso por valor de hasta 134,7 millones de dólares han dejado al United preparado para una oferta que quizá no puedan rechazar, independientemente de la importancia de Fernandes para el equipo.

El portugués lleva tiempo insistiendo en que, si bien quiere quedarse en el United, no bloqueará una salida si el club indica específicamente su deseo de sacar tajada. Según ESPN, eso no está en la mente del United este año.

Manchester United v Manchester City - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Se dice que el United está interesado en retener a Fernandes al menos una temporada más. Su contrato actual vence en 2027 con una opción de prolongarlo por12 meses, y se espera que las conversaciones se celebren antes del Mundial de este verano.

No obstante, directivos del club afirman que la decisión final recaerá en Fernandes, quien ha prometido no pensar en su futuro con el club hasta después del Mundial. El United no quiere esperar tanto para aclarar un acuerdo tan importante.

