El Real Madrid tuvo un mercado de fichajes de invierno sin actividad y encararía el final de la temporada sin caras nuevas, con la preocupación de un equipo que ha flaqueado en partidos importantes y todavía no logra afianzarse a pesar del campo de entrenador.

De cara al mercado de verano, uno de los nombres que asoma en el radar Merengue es el de Vitinha, uno de los mejores mediocentros del mundo. El portugués es el alma y cerebro del PSG, ganando todo lo que se le cruzó la temporada pasada y en un nivel excelente en la nueva campaña.

Según informes, el presidente de la entidad parisina, Nasser Al-Khelaifi, lo ve como una pieza fundamental en el proyecto del club y su eventual traspaso "no tiene precio". Además, para Luis Enrique es un futbolista indiscutible en su armado, ya que fue uno de los puntos altos en la consagración europea de la temporada pasada.

Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Xavier Laine/GettyImages

En su estadía en el PSG, el mediocentro luso lleva 183 partidos, con 25 goles y 24 asistencias, aunque su influencia dentro del campo rara vez puede verse en las estadísticas de G+A, siendo el titiritero del equipo desde la base. Además, vistió las camisetas de Wolverhampton y Porto, club que lo vio nacer. Es internacional con la selección de Portugal desde marzo del 2022 y lleva jugados 35 encuentros, aunque sin goles anotados.

El Real Madrid persigue al FC Barcelona con cuatro puntos de diferencia en LaLiga y volver a la diferencia de un punto en esta jornada, con el equipo de Hansi Flick con un partido más por su victoria del sábado 31 de enero ante el Elche por 3-1. En la UEFA Champions League, el Merengue tendrá la difícil tarea de medirse con el Benfica, que fue su verdugo en la última jornada de la etapa de liguilla, en la instancia de playoff.