Aunque el centrocampista del Inter Miami, Yannick Bright, firmó una extensión de contrato de tres años con los 'Herons', el club todavía tiene dos plazas libres de Jugador Franquicia que podrían allanar el camino para que Neymar se reúna con Lionel Messi.

El Inter Miami está construyendo un equipo para el futuro. Los 'Herons' ya aseguraron la continuidad de Messi hasta la temporada 2028 de la MLS y ahora Yannick Bright también ha extendido su contrato en South Beach.

Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs | Carmen Mandato/GettyImages

La extensión del contrato de Bright incluye una opción adicional para 2029, lo que garantiza que el jugador seleccionado en la primera ronda del SuperDraft de la MLS seguirá vistiendo la camiseta rosa por un futuro previsible. Se espera que el mediocampista sea el sucesor natural de Sergio Busquets, quien se retirará al final de esta temporada junto con Jordi Alba .

Ahora que Bright tiene un nuevo contrato, el club puede seguir definiendo su plan de Jugador Franquicia. Las salidas de Busquets y Alba liberan dos de las tres plazas de Jugador Franquicia de los 'Herons' de cara a la temporada 2026 de la MLS.

Messi ya ocupa una de las plazas y se espera que Rodrigo De Paul ocupe la segunda. Esto deja una plaza de Jugador Franquicia disponible que podría ser ocupada por Neymar.

Santos v Fluminense - Brasileirao 2025 | Ricardo Moreira/GettyImages

Desde que Messi, Alba, Busquets y Luis Suárez ficharon por el Inter Miami, han circulado rumores sobre la posible llegada de Neymar a Estados Unidos, donde se unirían a sus excompañeros del Barcelona. Sin embargo, el reencuentro no pasó de ser un sueño, dado que los 'Herons' ya contaban con tres plazas de jugador franquicia.

Sin embargo, dado que el equipo de la Conferencia Este se prepara para realizar varios cambios en su plantilla tras la conclusión de esta temporada, el sueño ya no parece tan descabellado. De hecho, informes recientes afirman que el Inter Miami estaría encantado de fichar a Neymar.