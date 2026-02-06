La decisión que tomó el FC Barcelona respecto del futuro de Marcus Rashford

El FC Barcelona solamente sumó a Joao Cancelo en el mercado de invierno, y está a punto de asegurarse un "refuerzo" clave en Marcus Rashford, que si bien ya es parte de la plantilla su ficha aún no es propiedad del club catalán.

Según informó el Diario SPORT, el Barça haría uso de la opción de compra del préstamo del inglés desde el Manchester United, estipulada en 30 millones de euros, esgrimiendo que no conseguirán un futbolista de ese nivel en esa cifra o menos.

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

En los 33 partidos que lleva jugados Rashford en el FCB, participó directamente de 23 tantos ya sea anotando o asistiendo, convirtiéndose así en una pieza valiosa en el armado de Hansi Flick, en un equipo que está dominando a gusto y placer en el plano local, y que se ilusiona con darle una alegría a su afición en la competencia continental.

Fermín 2031

¡El Barça es tu casa, Fermín! 💙❤️ pic.twitter.com/TWucVc5jiN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 6, 2026

El joven del FC Barcelona renovó este viernes su contrato con el FC Barcelona hasta 2031, ilusionándose con una larga y exitosa estadía en el club de la Ciudad Condal: "He recorrido un camino duro y difícil y he aprendido muchas cosas y creo que todo lo que he vivido me ha servido para madurar y que llegara este momento y estar preparado. Creo que estoy en un muy buen momento, muy contento por renovar y ojalá estar muchos años", dijo.

"Pasé una época un poco dura en el Linares al principio, pero aprendí mucho y la pretemporada con Xavi fue muy bien: confío en mí, marqué el gol ante el Madrid y es una pieza importante de mi carrera. Y ahora con Hansi también: que me está dando mucha confianza y estoy ayudando al equipo y tener mi sitio. Me haría ilusión ser capitán del Barça en algún momento", cerró.