La declaración de intenciones de Raphinha sobre el FC Barcelona y la Champions League

Raphinha vuelve a estar convocado en el FC Barcelona de cara a un partido de Champions League luego de varias semanas.

Para ese encuentro, nada menos que ante el Chelsea, el delantero de Brasil habló en la rueda de prensa previa, y expresó su felicidad: "Siendo sincero, simplemente volver al campo es especial para mí. Estuve dos meses de baja y fue bastante difícil. Lo pasé mal porque siempre quiero jugar. He disputado varios partidos en Stamford Bridge, me gusta mucho, y regresar aquí es algo especial. Si tengo minutos, espero ayudar al equipo".

Ante el gran presente que vive el equipo de Hansi Flick, con muchas victorias consecutivas que lo posicionan expectante tanto en LaLiga como en la Champions, el delantero expresó su parecer sobre cómo ve al equipo a esta altura de la temporada:

"Veo que el equipo es más maduro que el año pasado, afrontamos los diferentes momentos de otra manera. No es un torneo fácil, pero daremos todo para ganarlo".

FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Andrew Redington/GettyImages

Sobre si el equipo es candidato a ganar la Champions, dijo: Si ves todas mis entrevistas sobre la Champions League, siempre he dicho que cuando juegas en este club, el objetivo principal es ganar la Champions League", y agregó con contundencia: “Ese ha sido mi objetivo desde que llegué”.

Además, dejó en claro que no es necesario terminar primero ni entre los 8 de playoff para ganar el torneo: "Puedes ganar la Champions League incluso sin terminar entre los ocho primeros al final de la fase de grupos. El PSG lo hizo la temporada pasada", dijo Raphinha.

De cara a lo que viene y su regreso, es importante destacar que Raphinha acumula16 goles y 15 asistencias en 27 partidos con el FC Barcelona en la Champions League, desde su llegada en la temporada 2022/23.

