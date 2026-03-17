La declaraciones de Uros Durdevic previas al duelo de vuelta ante Cruz Azul

Monterrey visitará a Cruz Azul este martes en los octavos de final de la CONCACAG Liga de Campeones El cuadro regio llega a dicho encuentro con una desventaja que no es menor. Los del norte del país cayeron en el Estadio BBVA por 2-3 la semana pasada, por lo que en realidad están contra las cuerdas.

No es sólo el global, su condición de visitante o el hecho de que en CONCACAF sigue valiendo el gol de visita, es el nivel del rival que tienen enfrente el que tiene a Monterrey con pocas opciones de colarse, algo de lo cual son conscientes los regios, así lo ha afirmado su delantero Uros Durdevic.

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El delantero de Rayados, Uros Durdevic, aseguró que mantiene plena confianza en el equipo para revertir la serie ante Cruz Azul, pese al resultado adverso del partido de idahttps://t.co/zSsPTUpvFQ pic.twitter.com/W0mVQtukoQ — MedioTiempo (@mediotiempo) March 16, 2026

"Tenemos nuestro plan de partido, estamos enfocados mucho en nosotros. Sabemos que Cruz Azul es un muy buen equipo, líder de la liga, ya jugamos tres veces contra ellos y los conocemos bien", declaró de forma contundente el centro delantero llegado en el verano a tierras regias.

Más allá del poco optimismo del delantero serbio, en Monterrey deberán ir a Puebla a buscar el resultado desde el primer segundo. Esto no será sencillo, pues como bien lo ha afirmado el atacante, en el lapso de 20 días, Cruz Azul ha derrotado en par de ocasiones a los Rayados y en patio ajeno.

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Uros pasó un poco del encuentro en turno y se dijo feliz por romper su sequía de gol. Fue durante la visita a Juárez cuando el '9' anotó su primer tanto como hombre de los Rayados: "estoy tranquilo desde el primer día porque tengo el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Estaba entrenando fuerte día a día y eso es lo más importante."

Durdevic tendrá que tener una gran noche ante los celestes. Gran parte de las opciones para Monterrey giran en torno a lo que pueda aportar el exjugador del Atlas en cuanto a cuota de goles.

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