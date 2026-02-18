La defensa del Benfica a Gianluca Prestianni tras la polémica con Vinicius Junior en la victoria del Real Madrid

La derrota del Benfica ante el Real Madrid por 1-0 en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 no solo dejó un resultado apretado en el marcador, sino también una de las polémicas extra deportivas más comentadas del momento.



El foco de la controversia fue un momento tenso entre el brasileño Vinicius Júnior y el joven extremo argentino Gianluca Prestianni, a raíz de una acusación de racismo que detonó una larga discusión dentro y fuera del campo

El incidente se produjo justo después de que Vinicius marcara el gol que dio la ventaja al Real Madrid. Durante la celebración, el jugador madridista fue abucheado por la afición local y, en la secuencia siguiente, se generó un enfrentamiento entre Vinicius y Prestianni, quien ante la proximidad cubrió su boca con la camiseta mientras hablaba con su rival.



Vinicius, convencido de haber recibido un insulto racista, corrió a alertar al árbitro y se activó el protocolo antirracismo de la UEFA, provocando aproximadamente diez minutos de suspensión del partido.

El brasileño no tardó en denunciar los hechos en sus redes sociales y con declaraciones contundentes, calificando a los racistas como “cobardes” y criticando la efectividad del protocolo antirracismo que se puso en marcha. La acusación apunta a que Prestianni usó un término racista —según lo interpretado por Vinicius y parte del plantel del Real Madrid— que desencadenó la trifulca y el posterior cese temporal del juego

En respuesta a las acusaciones, Prestianni negó rotundamente haber proferido cualquier insulto de carácter racista hacia Vinicius. A través de sus cuentas en redes sociales, el atacante explicó que fue malinterpretado y que en ningún momento pretendió ofender al brasileño. Asimismo, enfatizó que lamenta las amenazas que, según él, recibió de jugadores del Real Madrid tras el incidente

La defensa del Benfica a Prestianni

El Benfica no tardó en salir a respaldar a su jugador. En una publicación en X (antes Twitter), el club lisboeta expresó su apoyo con un mensaje claro, subrayando su confianza en la versión de Prestianni y cuestionando la posibilidad de que el insulto hubiese sido escuchado con claridad desde la distancia en la que estaban los futbolistas del Real Madrid alegando haberlo oído.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

La postura del Benfica ha generado debate en el ámbito futbolístico y mediático. Mientras algunos valoran el respaldo institucional a su jugador, otros critican que una institución de la magnitud del club portugués opte por relativizar una acusación tan delicada. El episodio ha reavivado el diálogo sobre el racismo en el fútbol europeo y la necesidad de mecanismos más robustos para identificar y sancionar conductas discriminatorias, especialmente cuando involucran a figuras de la élite como Vinicius Júnior.