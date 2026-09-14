El pasado sábado 12 de septiembre, el BBVA recibió con muchos abucheos y alguno que otro aplauso a quien fuera el entrenador más ganador en la historia del Club de Fútbol Monterrey. ¿El motivo? Que ahora llegaba como director técnico de los Tigres.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Rayados llegaba como un claro favorito para este compromiso. Sin embargo, Víctor Manuel Vucetich trabajó un duelo sumamente cerrado, priorizando el orden defensivo y dejando de lado el espectáculo.

Algo nada raro en él, y como muestra está la estadística que nos ofrece Óscar Guevara, en la cual deja muy en claro que Vucetich podrá ser un entrenador fenomenal, pero en los clásicos regios, si lo que quieres son goles y emociones, no puedes contar del todo con Víctor Manuel.

La desalentadora marca de Víctor Manuel Vucetich en la historia de los clásicos regios

En total van 12 empates sin goles entre Tigres y Rayados en la historia.



En 6⃣ de ellos Víctor Manuel Vucetich estuvo en el banquillo (4 al frente de Rayados y 2 con Tigres). — Óscar Guevara (@osigs) September 13, 2026

Vucetich y su polarizante historia con Tigres y Rayados

El nombre de Víctor Manuel Vucetich está inevitablemente ligado al fútbol regiomontano. A finales de los 90's y prinicipios de los 2000, el estratega mexicano dirigió a Tigres en dos etapas diferentes. En la primera, no le alcanzó para salvar al equipo del descenso, con todo y que tuvo una buena temporada en términos generales.

Tuvo su revancha en 1999, y aunque por momentos logró un nivel de juego espectacular, un tema de carácter administrativo terminó por restarle unidades y en dos torneos no pudo clasificarlos a la liguilla.

Con el Club de Fútbol Monterrey, en cambio, Víctor Manuel Vucetich vivió una época de ensueño. Entre el 2009 y el 2013, ganó con Rayados un total de cinco trofeos; el Apertura 2009, el Apertura 2010 y el tricampeonato de CONCACAF en 2011, 2012 y 2013.

En 2022 regresó a la institución, y aunque tuvo una campaña récord en materia de puntos, su equipo quedó eliminado en la ronda de semifinales, a manos de Tigres, quien, posteriormente, se coronaría campeón del fútbol mexicano. Esto le costó el puesto a Víctor Manuel Vucetich, poniendo así punto final a su exitosa trayectoria como estratega de la Pandilla.

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