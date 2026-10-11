La disculpa de Vinícius Júnior con la afición madridista

Vinicius Júnior vivió una tarde para el olvido en el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal, correspondiente al inicio de la temporada 2026/2027 de LaLiga. El brasileño comenzó el choque como suplente, pero su entrada al terreno de juego terminó convirtiéndose en protagonista por una secuencia de acontecimientos que pasó de la celebración a la frustración en cuestión de minutos.

El atacante llegó a marcar, aunque el tanto fue invalidado por una infracción sobre Nathan Saliba. La revisión de la acción acabó teniendo consecuencias aún mayores para el madridista: el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos decidió mostrarle la tarjeta roja directa por tirar del cabello al centrocampista canadiense del conjunto castellonense.

La decisión arbitral provocó una airada reacción de Vinicius, que se dirigió al colegiado para protestar de manera vehemente. Varios compañeros tuvieron que intervenir para apartarlo y evitar que la situación fuera a más.

Más allá del incidente, la expulsión supone un contratiempo para el Real Madrid, que ya mira al calendario y, especialmente, al Clásico frente al Barcelona, previsto para el próximo 25 de octubre.

Vinicius pide perdon al madridismo 🙏



🫣 El brasileño vio la roja por tirarle del pelo a Saliba durante el #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/NqgaCVu2t3 — MARCA (@marca) October 10, 2026

La disculpa de Vinícius Júnior

El carioca en redes sociales publicó un comentario para toda la afición madridista disculpándose por su actitud. No es la primera vez que Vinícius muestra una actitud fuera de lugar en el campo y publica una disculpa en redes para calmar el ambiente.

No sabemos qué pasará a nivel interno, pero Mourinho dejó caer en su última rueda de prensa previa al choque que todo jugador que mostrase una actitud que no estuviese a la altura de un equipo como el Real Madrid no entraría siquiera en las convocatorias. ¿Cumplirá Mou con su palabra?