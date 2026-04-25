La distante relación entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

Está claro que la mala temporada del Real Madrid traerá coletazos consigo: se esperan salidas del primer equipo para dar lugar a refuerzos de calidad de cara a la próxima campaña, mientras que la continuidad de Álvaro Arbeloa como entrenador está más en duda que nunca. Los dos nombres que suenan con más fuerza para reemplazarlo son los de Lionel Scaloni y Jürgen Klopp, aunque la lista se amplíe.

Según confirmó y analizó COPE, la falta de feeling entre el entrenador y varios futbolistas es más que evidente, y uno de ellos es Kylian Mbappé. El francés estuvo en el ojo de la tormenta por un like en Instagram a un posteo que sugería que José Mourinho tenía que ser el próximo entrenador del Merengue, y Arbeloa le sacó peso a la situación con una curiosa frase: "Son cosas que ni entro a valorar, y no, no me molesta ni me importa que le den like a Mourinho o a Julia Roberts, no pasa nada. Son cosas que no tienen la menor importancia".

Bayern Munich - Real Madrid | picture alliance/GettyImages

En pos de defender al club, Arbeloa ha enfrentado a las críticas que recibió el francés en reiteradas ocasiones, entre otras por ir a tratarse de su rodilla a Francia en medio de la competencia. A pesar de esto, que pareciera correcto al ojo del espectador promedio, se sabe que puertas adentro de Valdebebas el trato no es el mismo.

El Real Madrid está obligado a renacer en la temporada 2026/27, ya que cerró dos campañas consecutivas sin levantar trofeos y la actual parece que va a terminar de la peor forma posible: haciéndole el pasillo de campeón al FC Barcelona en pleno césped del Camp Nou en la jornada 35 de LaLiga.

En cuanto a los refuerzos, la vuelta de Nico Paz es prácticamente un hecho debido a la ínfima opción de recompra que tiene el Real Madrid, mientras que suenan nombres fuertes como Rodri, Enzo Fernández e Ibrahima Konaté, además del gran anhelo de Florentino Pérez: Michael Olise.