La divertida advertencia de Cucurella sobre Lamine Yamal antes del partido de la Champions League

El defensa del Chelsea, Marc Cucurella, bromeó diciendo que se enfrentaría al descenso a la selección nacional si no se portaba bien cuando se enfrentara al Barcelona de Lamine Yamal en la fase de liga de la Liga de Campeones de esta temporada.

Cucurella marcó su primer gol con España en la goleada por 3-0 a Bulgaria, dominada por la brillantez de Yamal el jueves. La joven revelación disfrutó de otra actuación decisiva en Sofía, participando en los tres goles de los vigentes campeones de Europa, que continuaron su avance en la clasificación para el Mundial.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

Con el resultado de ese encuentro prácticamente sin dudas, la atención se centró en un intrigante choque de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Barcelona en noviembre, que enfrentará directamente a dos miembros de la selección española.

Cucurella, que habría estado en la academia del Barcelona al mismo tiempo que un Yamal más joven se estaba uniendo al club, describió a su compatriota como "el extremo más difícil de detener" en el fútbol mundial.

"Es un jugador muy habilidoso; nunca se sabe qué te va a hacer", se lamentó Cucurella. "Será un partido difícil, pero intentaré ponérselo lo más difícil posible". Pero no demasiado. "No puedo lesionarlo", añadió Cucurella con una sonrisa, "porque si no no puedo volver a la selección".

Aunque el lateral izquierdo del Chelsea no saldrá a presionar a Yamal, podría verse tentado a desplegar una estrategia ofensiva que le ha funcionado bien contra otros rivales de calidad en el pasado. Cucurella ha tenido especial éxito contra Bukayo Saka del Arsenal en los últimos enfrentamientos, acercándose lo máximo posible al extremo derecho zurdo para intentar incomodarlo.

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

El jugador de 27 años también amordazó con éxito a Mohamed Salah del Liverpool al final de la temporada pasada, lo que demuestra cuánto disfruta de estos duelos uno contra uno. "Esos desafíos me alegran", reflexionó Cucurella el verano pasado. "Jugar contra rivales de tanta calidad es genial".

Como era de esperar, al goleador español le preguntaron sobre su elección para el Balón de Oro de este año. Tras haber mencionado sus ambiciones individuales a principios de semana, Cucurella reconoció que el premio es de Yamal. "Creo que Lamine ha tenido un gran año, se lo merece”, afirmó el defensa.

“Al final, si no gana, no importa; es muy joven, pero a su edad, las cosas que hace son dignas de apreciar”. Lo que Yamal haga en Stamford Bridge dentro de un par de meses puede que Cucurella no lo aprecie del todo.

Más noticias sobre la Champions League