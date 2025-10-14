La drástica decisión de Xabi Alonso con un jugador del Real Madrid

Rüdiger ha estado de baja por una lesión en el muslo desde principios de septiembre. No está dispuesto a arriesgarse en su regreso, por lo que no se espera que vuelva hasta finales de noviembre, como muy pronto, con el Real Madrid.

Con un salario que supera los dos dígitos en millones, el germano es demasiado caro para ser suplente. Y, por lo que parece, es el rol que el entrenador querría darle. Es por ello que, según SportBild, su futuro pende de un hilo,

Real Madrid Training Session - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Los defensores centrales titulares del líder de LaLiga son Éder Militão (27) y Dean Huijsen (20), quien llegó procedente del Bournemouth por más de 70 millones de dólares este verano. Además, la cada vez mayor tendencia del futbolista alemán a caer lesionado ha resultado clave para que el Real Madrid haya tomado la decisión de no renovarle.

El defensor central excusó su rendimiento en unos problemas en el menisco que venía arrastrando en los últimos partidos de la temporada pasada, expuestos en la semifinal ante PSG del Mundial de Clubes, con derrota categórica por 4-0.

Cuando parecía que dejaba atrás esas molestias, se sumó la lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, producida el pasado mes de septiembre, que lo mantiene alejado de los terrenos de juego durante tres meses, quedándole casi 45 días todavía de recuperación.

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

Vale recordar que el alemán no es el único central con la salida prácticamente garantizada. David Alaba, con 33 años, también finaliza contrato y no renovará, y Asencio genera dudas tras un final de temporada insuficiente. Por ello, el Real Madrid valora incorporar gratis a un central en 2026. La prioridad es Konaté, que finaliza su vínculo con el Liverpool este verano, aunque en la recámara también está Marc Guéhi, del Crystal Palace y Upamecano del Bayern Múnich.