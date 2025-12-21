Vinicius Jr. está teniendo un fin de año de pesadilla en el Real Madrid, con un nivel muy por debajo de la media y retirándose silbado por gran parte de la afición en el choque frente al Sevilla del último partido del 2025.

El extremo surgido de las formativas del Flamengo todavía no arregló su continuidad y, si bien las aguas se calmaron en el último mes, las dos partes vinculadas a la renovación de su contrato (el entorno del futbolista y el club) han acusado a la otra de diferentes comportamientos tales como modificar incisos en el vínculo o de cambiar las pretensiones sobre la hora.

Lo cierto es que, a esta hora, Vini está muy lejos de merecer el jugoso salario que pidió en una de las últimas charlas con la directiva merengue, donde pretendía ganar lo mismo que Kylian Mbappé. Luego de su salida frente al equipo de Nervión, el brasileño cambió su foto de perfil de Instagram, algo que es todo un síntoma en las nuevas generaciones, y se mostró en Dubai, lejos de Madrid.

Según AS, el diálogo con futbolista carioca con Florentino Pérez y compañía no es nada malo, y estos valoran el trabajo duro del brasileño además del radical cambio de actitud tras el escándalo frente al FC Barcelona. Esto último, si bien se zanjó puertas adentro de Valdebebas, todavía no sanó en la afición.

En lo que va de la temporada lleva jugados 24 partidos, con solamente cinco goles anotados y ocho asistencias repartidas. Todos los tantos fueron por LaLiga, encontrando el último el 4 de octubre de este año, cuando marcó por duplicado frente al Villarreal en la victoria por 3-1 del equipo de Xabi Alonso en el Bernabéu. El Merengue logró meterle presión al FC Barcelona y se puso a un punto en la tabla de posiciones, pero está claro que el brasileño está lejos de ser el gran artífice del éxito merengue.