La dura baja de Cruz Azul para la vuelta de octavos de final de Concacaf ante Monterrey

Cruz Azul tiene anhelos de títulos. Hoy mismo, los de la capital del país están en la cima de la Liga MX. De la misma forma, en la CONCACAF Liga de Campeones están muy cerca de avanzar a la ronda de los cuartos de final luego de la importante ventaja obtenida en la ida de octavos ante Monterrey.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Larcamón buscará definir la llave en el duelo de vuelta. Sin embargo, el vigente campeón de la zona deberá hacerlo con una baja de peso, pues Rodolfo Rotondi no está al cien por ciento y su presencia dentro del campo está al menos en duda.

🚂🚨Larcamón descarta como titular a Rotondi.



“Rotondi sigue con molestias post partido, difícilmente será párate del 11 de mañana” pic.twitter.com/ylCxFHPNIW — Gerardo González (@gerardoo_gh) March 16, 2026

En las declaraciones previas al encuentro, el propio Larcamón confirmó que el carrilero argentino no está del todo bien. Nicolás afirma que el Rotondi no partirá desde el inicio del encuentro y que los minutos que pueda tener dentro de la cancha dependerán del desarrollo del partido.

Si en algún punto la ventaja y por ende, el boleto a los cuartos de final está en riesgo, entonces Larcamón tendrá que apostar por Rotondi.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Sin embargo, si Cruz Azul mantiene el control tanto en el trámite del encuentro, como en el marcador global, es un hecho que el club no ha de recurrir a quien lleva siendo por años uno de sus hombres más constante.

Rotondi terminó con problemas físicos el partido pasado de la Liga MX. Está claro que el calendario tan amplio que disputa un equipo con opciones de ganarlo todo, suele cobrar factura.

Ahora, en La Noria no se quieren correr riesgos adicionales. Luego de esta semana, llegarán el parón de selecciones internacionales. Dicha pausa será ideal, primero, para dar descanso a la plantilla y segundo, para recuperar a los jugadores que estén fuera por lesión o como Rodolfo, que estén al borde de sufrir una.