La dura confesión de Bellingham tras meses jugando condicionado en el Real Madrid

En noviembre del 2025, Jude Bellingham sufrió una dura caída en un encuentro del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, donde una luxación de hombro lo marginó de las canchas durante varios meses y lo mantuvo lejos de su mejor nivel físico.

Desde sus primeros partidos con el Real Madrid, tras su llegada en 2023, el inglés se había consolidado como una pieza fundamental dentro del esquema táctico del equipo: en su primera temporada, marcó 23 goles y dio 14 asistencias en 42 partidos; a la fecha, ya ha superado los 40 goles oficiales con el merengue.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jude Bellingham at the theater during his shoulder surgery last year. pic.twitter.com/VqCbtU13CT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

“Nunca había sentido tanto dolor”

Recientemente, en su canal de Youtube, el propio futbolista detalló el momento exacto de la lesión y la magnitud del dolor que sintió. Según sus palabras, "fue la sensación más dolorosa por la que había pasado hasta el momento" y aunque la intervención duró poco más de un minuto, para él fue una experiencia interminable hasta que los médicos lograron recolocarle la articulación.

Incluso reveló que no era la primera vez que sufría ese tipo de lesión, algo que ya había experimentado anteriormente en su carrera.

Antes de su desembarco en España, Bellingham ya había recibido recomendaciones médicas durante su etapa en el Borussia Dortmund debido a una caída similar: "Me dijeron que tenía que operarme del hombro, después de una mala caída. Sabía que algo no iba bien, pero era agosto-septiembre y el Mundial era en diciembre, por eso no me operé. Luego me empecé a encontrar bien. Cuando llegué al Madrid no tenía dolor", explicó, en torno a su decisión.

England Training & Press Conference | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Tras afianzarse en el club blanco, el mediocampista volvió a descartar la operación, una elección que derivó en su bajo rendimiento durante la temporada y lo condicinó física y mentalmente. "No tenía mucho dolor, pero jugar sabiendo que si me caigo se me puede salir otra vez hace que no pudiera estar en el mejor nivel", explicó.

Luego de la derrota en la final de la Eurocopa, Bellingham reconoció que ese pudo haber sido el momento ideal para operarse. Pero no lo hizo, y hoy asume que fue un error. Con la lesión ya en evolución, el jugador asegura que "ahora estoy mejor físicamente y puedo volver a estar a mi nivel”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP