El Liverpool de Arne Slot volvió a dejar escapar puntos de manera inaudita, y ahora dramática, en la Premier League. Es que el conjunto red terminó empatando 3-3 en su visita al Leeds United, en un partido donde estuvo dos veces en ventaja, pero recibió el gol de la igualdad final al 90+6.

El citado resultado prolonga la crisis del club de Anfield, que ha perdido ocho de sus últimos 10 duelos de Premier, aunado a encontrarse en una temporada cuesta arriba, tras haberse llevado el título en la propia categoría dorada inglesa durante la 2024/2025.

De ese modo, el Pool apenas le descontó un punto al líder de la mencionada competición local, Arsenal, quien empezó la jornada 15 perdiendo en casa del Aston Villa 2-1. Los Reds se sitúan a 10 unidades de los Gunners, lo que pone contra las cuerdas a un Slot quien tampoco ha podido hacer que sus pupilos brillen en Champions League, donde marchan decimoterceros, y fuera del top 8 que da acceso directo a octavos de final.

Arne Slot podría ser cesanteado pronto por el Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

"Hay una sensación de incredulidad. Creo que jugamos bastante bien o muy bien durante gran parte del partido y nos pusimos 2-0 arriba. No creo que tuviéramos ningún problema y no creo que concediéramos ninguna ocasión hasta el momento en que cometimos una falta, que ni siquiera es una oportunidad", declaró Slot a la BBC. "No se trata de mí; se trata de nosotros y se trata de la afición. Los jugadores han trabajado muchísimo y encajas otro gol a balón parado, el décimo o undécimo de la temporada. Si encajas tantas veces así, no puedes estar más arriba en la tabla", enfatizó.

Eso sí, el técnico neerlandés cree que su equipo no mereció perder y que el negativo momento que atraviesa no tiene mucho sentido. "No creo que merezcamos irnos con un 3-3. Encajamos sin que el otro equipo tuviera ni una sola oportunidad. Es muy difícil jugar fútbol si ni siquiera concedes una oportunidad y entra el balón en tu contra. Nos ha pasado varias veces en esta campaña. Por eso creo que es injusto".