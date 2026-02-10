La dura crítica de Kroos a la liga saudí por el caso de Cristiano Ronaldo

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y la liga saudí sigue sumando capítulos y repercusiones. Esta vez, quien tomó la palabra fue Toni Kroos, exjugador de el Real Madrid y uno de los compañeros más cercanos que tuvo el portugués en su etapa en España.

En su podcast Einfach mal Luppen, que conduce junto a su hermano Felix, el alemán fue directo al hueso y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano”.

“Le están faltando el respeto al que los puso en el mapa”

Kroos no solo se refirió al impacto mediático que generó la llegada de Ronaldo, sino que también criticó con dureza el trato que, según él, está recibiendo el delantero en el contexto del conflicto actual.

“Ahora le faltan el respeto al hombre que los puso en el mapa mundial”, lanzó. Y fue aún más tajante al explicar por qué considera que la Saudi Pro League depende directamente de la figura del portugués: “Si Cristiano se va mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí”.

Las declaraciones no aparecen aisladas. En los últimos días, Kroos también había vuelto a destacar públicamente a Cristiano en una entrevista junto a Romário, donde lo eligió como el mejor jugador con el que compartió cancha.

“El mejor jugador con el que jugué fue Cristiano Ronaldo”, afirmó, recordando además su impresionante estadística en el Real Madrid: “Cristiano marcó más goles que partidos jugó en el club”.

FBL-KSA-NASSR-ITTIHAD | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

El respaldo a Cristiano también se viene reflejando en su entorno actual. En el último encuentro ante Al Ittihad, los hinchas de Al Nassr mostraron una pancarta con su dorsal ‘7’, en señal de apoyo.

Además, el gesto se replicó dentro del plantel: en una celebración reciente, Ângelo imitó el clásico festejo de Ronaldo, sumándose a un clima de respaldo que crece mientras el conflicto con la liga sigue abierto.

