La dura crítica de Van der Vaart a Vinícius después de la derrota del Real Madrid en Champions League

Tras la caída del Real Madrid por 1-2 ante el Bayern Munich, en la idea de los cuartos de final de la Champions League, Vinicius Junior fue uno de los jugadores más cuestionados del conjunto blanco.

Luego de una noche incómoda en el Santiago Bernabeú, lejos de su mejor versión, el brasileño agotó la paciencia de la afición que expresó su disconformidad y apuntó con silbidos contra su propio jugador; el delantero falló un mano a mano ante Manuel Neuer con el marcador aún en definición y tiempo suficiente de juego aún por delante.

Real Madrid v Bayern Munich - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Van der Vaart, sin filtro contra Vinicius

Rafael van der Vaart, exjugador del club blanco y actual comentarista, no dudó en exteriorizar su postura y fue tajante al referirse al brasileño, con declaraciones que rápidamente generaron repercusión.

“Me molesta hasta el extremo cuando lo veo”, lanzó, en una crítica directa que apuntó más allá del rendimiento puntual del partido. Si bien reconoció el talento de Vinicius, su análisis se centró en aspectos de la conducta deportiva dentro de la cancha que, según él, empañan su calidad.

El neerlandés hizo foco en una actitud recurrente que observa en el delantero en torno a xagerar contactos en busca de sanciones. “Recibe un pequeño empujón, se tira esperando que el rival vea una tarjeta roja y después se levanta como si nada”, explicó. Para el exmediocampista, ese tipo de acciones resultan “tristes” en un futbolista con sus condiciones.

“LO DE VINÍCIUS ES HORRIBLE, ME EXASPERA VERLO JUGAR. Me da muchísima pena porque es un jugador fantástico.



Cada vez que recibe un pequeño golpe, se tira al suelo con la esperanza de que le saquen roja al rival, y luego se levanta como si nada”.



Rafael van der Vaart. ⚠️🇧🇷 pic.twitter.com/c0FE04KZPE — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026

Más allá de la dureza de sus palabras, el trasfondo del análisis deja ver una exigencia implícita que apunta a que Vinicius logre sostener su talento sin recurrir a este tipo de "tácticas"

Con la serie aún abierta, el brasileño tendrá la oportunidad de responder dentro de la cancha, demostrar su mejor versión y revertir una imagen que, tras esta actuación y las críticas recibidas, quedó seriamente golpeada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP