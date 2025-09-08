La dura crítica del Bayern Múnich al FC Barcelona tras fichar al colombiano Luis Díaz

Uli Hoeness, leyenda dentro y fuera del engramado para el Bayern Múnich, volvió a lanzar un dardo hacia la gestión institucional del FC Barcelona, equipo al que los bávaros derrotaron en la batalla particular por el fichaje de Luis Díaz este verano.

Quien fuera presidente del conjunto muniqués entre 2009 y 2014, y actualmente es miembro de la directiva, explicó al canal Sport1 la postura de su club con un mensaje que sonó tanto a advertencia como a crítica: “Hemos decidido no hacer fichajes permanentes tras la llegada de Luis Díaz, ya que debemos prestar atención a la situación financiera. El Barcelona es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando se compra, se compra y se compra, y luego se acaba con una deuda de 1.200 millones de euros y no se puede hacer nada”.

El Bayern pagó 70 millones de euros por Díaz, habilidoso colombiano procedente del Liverpool, en una operación que dejó sin margen a un Barça que tenía al propio cafetero entre sus prioridades para reforzar el extremo izquierdo, y más tras terminar siendo rechazado por Nico Williams, quien a inicios de julio acordó su renovación contractual con el Athletic Club.

🚨 Bayern’s Uli Hoeneß: “We’ve decided against permanent signings after Diaz as have to pay attention to financial situation”.



“You have Barcelona as the best example of what happens when you only buy, buy, buy and then end up with debts of €1.2 billion and can't do anything”. pic.twitter.com/tKMQTyjUYY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2025

De ese modo, la imposibilidad económica de competir en el mercado de traspasos con escuadras del poderío del Bayern, obligó a la entidad culé a buscar una solución de emergencia: la cesión de Marcus Rashford, versátil atacante del Manchester United que no entraba en los planes del entrenador Rúben Amorim, luego de ser prestado al Aston Villa en enero de 2026.

Por otro lado, el fuerte comentario de Hoeness sobre los blaugranas no es el primero que efectúa en tiempos recientes, puesto que en 2022 los criticó por intentar fichar al entonces goleador del mismo Bayern, Robert Lewandowski; sólo que en aquella ocasión el polaco sí arribó a Can Barça, previo pago de 45 millones de euros.

Mientras el Bayern Múnich insiste en mantener un modelo que combine éxito deportivo con estabilidad económica, Hoeness no pierde oportunidad en atizar al Barcelona, con lo que considera errores graves en la administración y la filosofía de una institución que, pese a todos los problemas financieros, viene de ganar el Triplete local en España: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa.

Más noticias sobre el mercado de fichajes