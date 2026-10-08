La dura crítica del entrenador de Benín a la selección argentina

El pasado martes, la era de Lionel Messi con la selección argentina llegó a su fin. El '10' jugó su último encuentro en 'El Monumental' ante el combinado de Benín, una noche en la cual pese a ser última, el astro formado en La Masía fue el mejor dentro de la cancha.

El cotejo fue en efecto una fiesta para Messi y todos a su alrededor. Sin embargo, los jugadores del cuadro de Benín no tuvieron la misma fortuna, pues de acuerdo con las declaraciones de su técnico Gernot Rohr, recibieron más de un rechazo por parte de los seleccionados argentinos dentro de la cancha.

"NO LES DIERON NADA. NI SIQUIERA UNA FOTO CON MESSI" 🗣️🚫



Gernot Rohr, el entrenador de Benín, no ocultó su bronca tras el amistoso disputado contra la Selección Argentina. Si bien destacó la experiencia deportiva, el DT apuntó directo contra el operativo de seguridad y la… pic.twitter.com/CrpOZE0Gcb — Diario Olé (@DiarioOle) October 8, 2026

Mis jugadores lo intentaron todo, pero nada funcionó. Los argentinos no dieron nada a nuestros jugadores, ni siquiera una foto con Messi. Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ninguna. Ni siquiera nos permitieron entrar en su pasillo de jugadores. La seguridad echaba a todo el mundo. Los jugadores llegaban con sus camisetas con la esperanza de intercambiarlas con jugadores de Argentina. Gernot Rohr

Pese a todas las complicaciones que tuvieron previo, durante y tras el encuentro, el técnico alemán calificó como la experiencia como una de enorme aprendizaje para él y su equipo.

Fue fantástico, pero sin estrés. El resultado no era lo más importante. Para nosotros, desde el punto de vista deportivo, se trataba de aprender, de permitir que nuestros jóvenes jugadores tuvieran una experiencia internacional muy enriquecedora que nadie podría haber imaginado vivir algún día. Gernot Rohr

FBL-FRIENDLY-ARG-BEN | LUIS ROBAYO/GettyImages

Para cerrar, se dijo feliz porque tanto él como el combinado de Benín forman parte de la historia única en la carrera de Lionel Messi, un privilegio que pocos jugadores más en el planeta podrán contar para la posteridad.

Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria. Gernot Rohr