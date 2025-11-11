La dura crítica del entrenador de Eslovenia al Manchester United por la lesión de Sesko

El seleccionador esloveno, Matjaž Kek, criticó duramente al Manchester United por la falta de comunicación sobre la lesión que obligó al delantero Benjamin Šeško a ausentarse de la concentración con su selección.

Šeško, la estrella de Eslovenia, fue convocado por Kek para los partidos de noviembre pocos días antes de retirarse lesionado de la rodilla en el empate 2-2 del United contra el Tottenham Hotspur, tras haber ingresado al campo al inicio del segundo tiempo.

El United confirmó que Šeško no viajará con su selección, pero Kek aún no había recibido información sobre la lesión del delantero. El entrenador admitió su frustración con la gestión de la situación por parte del United durante una rueda de prensa el lunes.

"Con todo el respeto que merece un gran club como el Manchester United, oficialmente aún no hemos recibido nada; ni papeles, ni documentos", confesó.

Slovenia v Kazakhstan - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B3 | Jurij Kodrun/GettyImages

“Sin duda nos gustaría tenerlos. Queremos que nuestro equipo médico también lo examine. Nuestro médico es un experto en este campo. No tenemos a cualquiera en este puesto", explicó.

“No puedo hacer comentarios, aunque por supuesto tengo cierta información y estoy en contacto con Beni. No puedo decir nada porque oficialmente no sabemos absolutamente nada. El United no se ha puesto en contacto con nadie de nuestro entorno. Por supuesto, estoy preocupado por el jugador. Lo único que me importa es su bienestar", agregó.

“Estamos preparados para hacer todo lo posible para ello y nunca hemos enviado a nadie al campo si existía el más mínimo riesgo”, concluyó.

Los comentarios de Kek fueron seguidos finalmente por una declaración de frustración de la Federación Eslovena de Fútbol, ​​que confirmó que el United finalmente había enviado los documentos pertinentes después del primer entrenamiento del equipo el lunes.

Optimismo en Old Trafford por la recuperación de Sesko

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Manchester United aún no ha ofrecido información oficial sobre la gravedad de la lesión de Šeško, limitándose a indicar que no estará disponible para los partidos internacionales. El comunicado de Eslovenia confirmó que el United está organizando pruebas adicionales para principios de esta semana.

Numerosos medios, entre ellos The Athletic, transmiten un mensaje optimista del club: Šeško no ha sufrido una lesión grave y no necesitará un periodo prolongado de baja más allá de este parón internacional.

Mientras tanto, el United confirmó que el centrocampista Casemiro, quien también tuvo que retirarse lesionado contra el Tottenham a falta de 20 minutos para el final, se ha unido a la selección brasileña, disipando los temores de una lesión.

Por su parte, Lisandro Martínez ha recibido autorización para entrenar con la selección argentina en Alicante entrando en la fase final de su recuperación de una grave lesión de rodilla.

