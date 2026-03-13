La estadística negativa de Vinícius Jr. como ejecutante de penales en el Real Madrid

El Real Madrid tuvo en los pies de Vinicius Jr. la oportunidad de ampliar la ventaja sobre el Manchester City en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League el pasado miércoles, pero el extremo brasileño volvió a fallar desde el punto de la pena máxima.

El ex Flamengo ensayó una breve paradinha y Gigi Donnarumma le contuvo el penal sin grandes dificultades, volcando su humanidad de casi dos metros a su palo izquierdo y haciéndose de un balón que no iba ni fuerte ni esquinado.

El brasileño no pasa un momento de gran confianza, y este penalti fallado engrosa una estadística dolorosa: es el peor tirador de penales del Real Madrid en todo el siglo XXI, superando a Ruud Van Nistelrooy.

Sobre los 14 que ejecutó, metió 10 y falló los cuatro restantes (28.57%), mientras que el histórico delantero neerlandés supo patear 15 y fallar cuatro. El astro francés Kylian Mbappé, hoy lesionado, es el encargado del plantel actual en hacerse cargo de estos tiros y tiene 82.61% de efectividad en penales (pateó 23, metió 19).

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

En la temporada actual, Vinicius Jr. lleva disputados 40 partidos, con 13 goles y once asistencias para el Real Madrid, que está segundo en LaLiga a cuatro puntos del FC Barcelona y que aguarda por el duelo del próximo martes para meterse en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sobre esos 13 goles, solamente tres fueron por la competencia continental.

El extremo brasileño atravesó momentos complejos en la campaña, enfrentándose con la afición, con Xabi Alonso y no pudiendo encontrarse con su mejor versión, incluso rumoréandose su salida de la Casa Blanca en el mercado de fichajes de verano europeo. Ahora, penalti fallado al margen, parece ir reencontrándose de a poco con un juego más acorde a su fuste y contrato.

Jugador Pen. pateados Pen. fallados Pen. marcados Efectividad Vinicius Jr. 14 4 10 71.43% Ruud Van Nistelrooy 15 5 11 73.33% Kylian Mbappé 23 4 19 82.61% Luis Figo 37 6 31 83.78% Cristiano Ronaldo 90 13 79 87.78% Karim Benzema 37 5 32 86.49% Sergio Ramos 23 1 22 95.65%

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