La estrategia del FC Barcelona para fichar nuevos refuerzos en el mercado de verano

El FC Barcelona está teniendo una gran temporada, pero eso no quita que busquen salir al mercado con los tapones de punta en verano para armar un equipo aún más competitivo para la campaña 2026/27.

Según trascendió, la directiva que tiene a Joan Laporta como cabeza de grupo tiene definido ir a por un refuerzo top en el mercado de verano, acompañado de entre uno y tres futbolistas que lleguen en condición de libres.

El plantel que comanda Hansi Flick está sobrado de figuras, pero sufrirá, entre otras posibles, la baja de un Robert Lewandowski que quedará sin club durante el Mundial 2026 y que su futuro podría estar lejos de Europa. La posición del refuerzo top podría ser en la delantera para sustituir al polaco, con varios futbolistas interesantes para salir a buscar.

FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de LaLiga y se encamina al bicampeonato adelantando al Real Madrid por un punto culminada la jornada 22, mientras que en la UEFA Champions League se clasificó entre los mejores ocho y aguarda los resultados del playoff para conocer a su rival en los octavos de final, con clubes como el PSG, Mónaco, Qarabag o Newcastle.

Las elecciones, un condicionante

FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Por supuesto, todo este plan es de la gestión de Joan Laporta, aunque este podría no llevarse a cabo si el actual mandatario no gana las elecciones programadas para el próximo 15 de marzo, en el día en el que el primer equipo recibirá al Sevilla en el Camp Nou por LaLiga.

Además del actual presidente, los otros candidatos confirmados son Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria, a la espera de que más líderes de agrupaciones confirmen su presencia en los comicios. El elegido en las elecciones asumirá el próximo 1 de julio y tendrá un mandato de cinco años.

