La estrella de Cruz Azul que habría jugado su último juego con el club este fin de semana

Este fin de semana ha cerrado el torneo regular. El último encuentro fue entre Cruz Azul y el Necaxa en la cancha del Estadio Azteca. Los de la capital del país le pasaron por encima a los rojiblancos luego de un 4-1 final.

El cuadro celeste cerró la Liga MX de la mejor forma posible. Ahora, se centrarán en la etapa de liguilla. En la misma perderán a una de sus figuras y capitán del club, Erik Lira, quien incluso se entiende, habría jugado su partido final como hombre de Cruz Azul el pasado domingo.

🚨🤯 BREAKING: Erik Lira is expected to make the jump to EUROPE after the World Cup!



There are offers for him from several clubs and a City Football Group scout was also in attendance at the Estadio Azteca with his agent.



“Cruz Azul will always be in my heart”. ✈️ pic.twitter.com/O135eA6Dfh — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 27, 2026

Estoy trabajando para eso, si bien ahora son rumores quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido que era muy importante, luego estar en la lista y después estoy seguro de que México hará historia porque vamos a hacer el mejor Mundial en la historia se nuestro país. Estoy seguro de que no sólo yo, sino también todos los que están allá adelante darán un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa. Erik Lira

Si bien es cierto que el medio de contención nacional no confirmó de forma directa su salida, sí dejó un mensaje para la grada de Cruz Azul que más de uno entiende como una despedida.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Agradecerle a la afición, la verdad es que se me pone la piel chinita, tengo muchos sentimientos encontrados. Me voy con el triunfo, 2 años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo, no es solamente los jugadores, es del cuerpo técnico, del staff que está en La Noria, así que agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón. Erik Lira

La salida de Erik está contemplada dentro del club. El cuadro celeste sabe que desde la pasada renovación, la misma se firmó con el fin de concretar la venta este verano.