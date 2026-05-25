La estrella de Tigres que gusta y mucho dentro de Cruz Azul
El semestre fue un sube y baja de emociones dentro de La Noria. Cruz Azul ha logrado finalizar el mismo de la mejor forma posible, siendo campeón de la Liga MX. Los celestes vencieron a los Pumas de la UNAM por 1-2 en el duelo de este domingo y de tal manera consiguieron su décima estrella.
Este título es la confirmación de que el proyecto celeste va por el camino correcto dentro y fuera del campo. Ahora la meta es hacer todavía más fuerte el mismo. Siendo el caso, la gerencia del club confirmó desde mucho antes de ser campeones que llegarían fichajes en el verano, uno de ellos podría ser una estrella del norte del país.
Contrario a los rumores, César Luis Merlo afirma que ahora mismo no hay nada entre los Tigres y el América por Juan Brunetta. Sin embargo, la fuente señala que desde La Noria, Cruz Azul sí tiene dentro de sus planes al argentino. El perfil del ex Santos gusta y mucho en la capital del país.
Reforzar a una plantilla campeona nunca es sencillo. Sin embargo, el director deportivo Iván Alonso considera que Juan está a la altura del reto. Si bien Cruz Azul tiene varios jugadores que pueden rendir en la mediapunta, el directivo ve en Juan un talento superior y diferente.
De momento no hay ningún tipo de acercamiento formal entre ambos clubes, pues las dos partes se mantenían en competencia. Así como Cruz Azul recién ganó la Liga MX, Tigres buscará hacer lo propio en la CONCACAF el siguiente domingo durante su visita al Toluca.
Una vez terminado este encuentro y en función del resultado del mismo, las gestiones se podrían abrir. Brunetta no descarta un cambio de aires pues su relación con la afición, si bien hoy es estable, ha vivido momentos complejos.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.