La estrella del Barcelona que se enfureció tras perder con su selección

Carlo Ancelotti y Brasil sufrieron una derrota en el último partido de las eliminatorias de la CONMEBOL al Mundial 2026, pero no fue sólo el resultado contra Bolivia lo que irritó al extremo del Barcelona Raphinha.

El jugador de 28 años salió del banquillo y jugó 30 minutos mientras Ancelotti intentaba la remontada, con su equipo rotado perdiendo al cumplirse la hora de juego. El intento de remontada no se materializó, pero para Raphinha, el daño ya estaba hecho.

Tras jugar 80 minutos en la victoria de Brasil ante Chile el pasado jueves, el astro del Barcelona se vio obligado a jugar media hora a seis grados centígrados (43 grados Fahrenheit) y a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar (13.451 pies).

Tras el partido, Raphinha, visiblemente exhausto, criticó las condiciones en las que él y el resto de sus compañeros se vieron obligados a jugar.

“En el momento en que un equipo te obliga a jugar a 4.000 metros de altura para ganar, supone una gran desventaja para el resto de las selecciones”, declaró Raphinha (vía SPORT), y agregó: “Luego, en un partido muy disputado, el árbitro inventa un penalti, y la realidad es que eso solo complica aún más nuestro juego”.

El Estadio Municipal El Alto de Bolivia es uno de los entornos más hostiles en el fútbol internacional, una enorme ventaja de local que ayudó a Bolivia a asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Para Raphinha, sin embargo, no era realmente necesario que estuviera en la cancha. Brasil llegó a sus dos últimos partidos de las eliminatorias de la CONMEBOL con un puesto asegurado en el Mundial del próximo verano.

Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Buda Mendes/GettyImages

La decisión de Ancelotti de alinear a Raphinha en un partido aparentemente sin importancia ha generado controversia en Barcelona. El escrutinio en torno a su participación se basa en que Ancelotti optó por no convocar a la dupla del Real Madrid, Rodrygo y Vinícius Júnior , para la concentración de septiembre, permitiéndoles descansar y recuperarse en la capital de España.

Raphinha no solo fue convocado por Ancelotti, sino que también estuvo solo por detrás de Marquinhos en cuanto a la mayor cantidad de minutos jugados por un jugador de campo en los dos partidos. Aunque Brasil ya estaba clasificado para el Mundial, su quinto puesto en la fase de clasificación es el peor desde la adopción del formato actual.

El ex extremo del Leeds United ahora emprenderá el largo viaje de regreso a Barcelona, ​​donde Hansi Flick lo estará esperando para evaluar su estado, con la esperanza de que pueda estar listo para el debut del equipo en casa el domingo contra el Valencia.

Más noticias sobre el FC Barcleona en nuestro canal de Whatsapp