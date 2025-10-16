La estrella del FC Barcelona que quiere fichar el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, gracias al Cholo Simeone, podría repetir una fórmula que le ha dado superlativos resultados desde hace más de 10 años: fichar delanteros veteranos procedentes del FC Barcelona.

Es que el entrenador argentino de los colchoneros cree que los suyos tienen la ocasión de emular los casos de David Villa, Luis Suárez y Memphis Depay, quienes en su momento llegaron a la capital española tras ser descartados por la escuadra blaugrana a raíz de sus edades y de que ya habían ofrecido teóricamente sus mejores rendimientos. De hecho, el retirado delantero español fue clave en el título de LaLiga del conjunto rojiblanco en la edición 2013/14, mientras que el todavía "killer" uruguayo repitió la hazaña en la 2020/21.

Ahora y según información publicada por el diario Sport, Simeone habría solicitado a la directiva del Atleti el fichaje de Robert Lewandowski, quien probablemente salga libre del Barça a la culminación del actual curso.

🚨 Atletico Madrid manager Diego Simeone holds Robert Lewandowski in high regard and would be open to signing the veteran forward on a free transfer.



October 16, 2025

El Cholo considera que el polaco de 37 años encajaría perfectamente en el estilo competitivo y ofensivo que pretende mantener el club del Metropolitano, pues este último vive el último año de su contrato con los azulgranas, firmado en el verano de 2022 al ser traspasado desde el Bayern Múnich a cambio de 45 millones de euros. Incluso, aunque existe una cláusula que permitiría a Tito prolongar su vínculo, todo apunta a que el cuadro catalán no ejecutará dicha opción, dado que su dirección deportiva ya trabaja en la búsqueda de un "9" para la siguiente contienda.

Lewandowski suma cuatro goles en nueve encuentros oficiales en la 2025/2026; sin embargo, empezó el ejercicio lesionado y acaba de sufrir una rotura del bíceps femoral izquierdo durante sus compromisos con la selección de Polonia, la cual lo alejará de los campos al menos durante tres semanas.

Por su parte, el Atlético dispone de tres delanteros naturales en plantilla: Julián Álvarez; Alexander Sørloth y Giacomo Raspadori; pero Simeone es consciente de que tanto su compatriota (Álvarez) como el tanque noruego ostentan altas probabilidades de marcharse al finalizar la campaña.

