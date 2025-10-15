Los lesionados del Real Madrid y el FC Barcelona de cara al Clásico: los que llegan a tiempo, las bajas y las dudas

Robert Lewandowski y Antonio Rüdiger serán bajas en el próximo Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

De hecho y pese a que habrá una jornada de por medio (este fin de semana) al trascendental desafío, es factible que ambos colosos lleguen al mismo con la posibilidad de un cambio de liderato en LaLiga, dado que actualmente les separan sólo dos puntos.

Es cierto que el Santiago Bernabéu se vestirá de gala para atestiguar una batalla entre dos potencias del balompié español e internacional, y, específicamente, entre los probables mejores jugadores de la actualidad, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, aunado a la presencia de los dos centrales de mayor proyección y calidad en la selección española, Dean Huijsen y Pau Cubarsí, igual que la lucha que librarán en el centro del campo los talentosos Arda Güler y Pedri González. Sin embargo y para la mala fortuna del espectáculo, es probable que este Clásico cuente con varias bajas de peso en cada acera.

Jugadores lesionados en el Real Madrid

Efectivamente, el Madrid cuenta con cuatro futbolistas, todos importantes, que a día de hoy se encuentran en la enfermería, aunque la mayoría de ellos debería cuanto menos estar disponible para el entrenador Xabi Alonso en las horas previas al esperado partido.

1. Antonio Rüdiger-Baja

El veterano central alemán sufrió una rotura en el recto anterior de la pierna derecha durante un entrenamiento con el propio club blanco en septiembre, motivo por el que viene cumpliendo un período de entre 10 y 12 semanas de baja; en consecuencia, diversos medios creen que estará de vuelta durante la primera quincena de diciembre.

2. Dean Huijsen-Disponible

El nacido en Amsterdam pero que representa a España ha sido el mejor fichaje del Madrid en este curso, por lo que su presencia en el eje de la zaga es elemental dentro de la pizarra de Xabi.



El canterano del Málaga padece un problema muscular desde que estuvo concentrado con La Roja para la recién finalizada doble fecha FIFA, pero aunque debe perderse los compromisos versus Getafe, el domingo, y el miércoles 22 de octubre frente a la Juventus por la Champions League, estaría disponible para el Clásico contra el Barcelona.

3. Dani Carvajal-Disponible

Los merengues perdieron a su primer capitán a finales de septiembre a raíz de una lesión muscular; sin embargo, la idea del cuerpo técnico de Alonso es contar con los dos laterales diestros de la plantilla ante la entidad azulgrana. En conclusión, Carva seguramente recibirá el alta días antes del Clásico.

4. Trent Alexander-Arnold-Disponible

El ex carrilero del Liverpool se dañó el muslo a mediados de septiembre en el estreno del Real en la actual edición de UCL, lo que le ha llevado a perderse cinco cotejos, y con la posibilidad de sumar otro, el del domingo. Claro está, en el Bernabéu esperan que el versátil inglés retorne a los entrenamientos en un 100% esta misma semana.

Jugadores lesionados en el FC Barcelona

No obstante, la situación es mucho peor en Can Barça, puesto que nueve jugadores del plantel de Hansi Flick se encuentran en el dique seco actualmente, a sabiendas de que tres de ellos no estarán en el Bernabéu, en tanto que otros dos lo tienen muy complicado, y de hecho, ya han sido descartados para el compromiso de este sábado versus el Girona y el del martes contra Olympiacos en la tercera fecha de la Champions.

5. Gavi-Baja

El aguerrido volante sufrió una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha, que lo llevó nuevamente al quirófano el mes pasado, pero que es distinta a la que sufrió en 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en cuestión. De esa forma, el Golden Boy 2022 seguirá alejado de los terrenos hasta febrero.

6. Marc-André ter Stegen-Baja

Otro que ni siquiera estará disponible para el Clásico en el cuadro azulgrana es su ya histórico portero y primer capitán, quien en medio de la guerra interna que mantuvo con la actual junta directiva en verano, se sometió a una operación de espalda la cual lo mantiene fuera del verde al menos hasta diciembre.

7. Joan García-Duda

El heredero natural de ter Stegen cuidando los palos dentro de la divisa catalana está casi descartado para el mediático evento del Bernabéu, luego de operarse de un desgarro en su rodilla a finales de septiembre. Claro está, Hansi Flick necesita a su ahora guardameta titular, quien quizás retorne a los entrenamientos a los días del choque ante el Real.

8. Robert Lewandowski-Baja

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025

El legendario goleador polaco volvió lesionado (rotura del bíceps femoral de la pierna derecha) de la doble fecha de Eliminatorias con su selección, lo que trajo un costo que lamentan en Can Barça: tiene para un mes de baja; por lo que no podrá repetir su prestación del Clásico de LaLiga anterior en el Teatro de la Castellana, cuando firmó doblete en la goleada culé 0-4.

9. Dani Olmo-Duda

El mediapunta de 27 años fue "desconvocado" por La Roja el fin de semana, dado que arrastraba molestias en su pierna izquierda, mismas que le harán, con mucha probabilidad, perderse el esperado cotejo frente al Madrid, dejando a Flick cada vez con menos opciones para completar su centro del campo.

10. Raphinha-Duda

💥 Raphinha, muy difícil para el clásico



🚨 El delantero brasileño no se ha recuperado como se esperaba de su lesión en el bíceps femoral



✍️ @DBR8 https://t.co/IbUUfrwhwl — Diario SPORT (@sport) October 14, 2025

El extremo brasileño confrontó dolores en el muslo durante el duelo versus el Oviedo el 25 de septiembre, y desde entonces continúa en enfermería. Para mal mayor, el diario Sport reveló que la recuperación del antiguo jugador del Leeds United no ha ido como se esperada, así que es seria duda para el Clásico y es un hecho que no entrará en la convocatoria frente al Girona y el Olympiacos.

11. Fermín López-Disponible

✅💪🏼 ¡FERMÍN LÓPEZ ANUNCIA QUE ESTÁ DE VUELTA!



“BACK”. Esto es lo que ha compartido el jugador del Barça en sus redes sociales pic.twitter.com/jw3kgEMWJ2 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 13, 2025

Aunque ya entrena con sus compañeros, oficialmentete no ha conseguido el alta médica. En definitiva, Fermín acumula seis partidos sin defender la elástica blaugrana debido a un problema muscular acontecido el 21 de septiembre ante Getafe. Eso sí, Flick y su cuerpo técnico esperan que el potente volante pueda accionar en el Clásico.

12. Lamine Yamal-Duda

🚨🛑 Lamine Yamal suffers new pubis area discomfort and will be out for the next 2/3 weeks with new injury.



He’s gonna miss Sevilla game and also Spain call for upcoming games. pic.twitter.com/Q2SNZaU1hO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2025

Al igual que con Fermín López, el FC Barcelona parece que respirará un poco en los venideros días apenas se oficialice la alta de su joven crack. Es que Lamine arrastra dolores desde hace más de un mes en la zona inguinal y el pubis, factor que le ha hecho perder la mitad de los desafíos de su equipo, al margen que debería decir presente de nuevo, capaz este próximo fin de semana.

13. Ferran Torres-Disponible

🔵🔴🦈 Ferran Torres has no serious injury, confirms Spain coach De La Fuente: “There’s no injury, it's just discomfort. We need the players at one hundred percent”.



“He wasn't ready for tomorrow but will surely be perfectly fine by Wednesday”. pic.twitter.com/QoiFV7VlWa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2025

Quizás en el mejor momento de su carrera, El Tiburón cierra la lista de futbolistas azulgranas con inconvenientes físicos. El ex atacante del Valencia y Manchester City incluso abandonó la concentración de la selección española después de jugar los 90 minutos versus Georgia el pasado sábado, ya que de la Fuente lo notó con algún problema. No obstante y a diferencia de Lewandowski y Raphinha, Ferran tiene todo a favor en pro de participar contra los merengues en el esperado compromiso.