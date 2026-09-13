La evolución de Michael Olise en el EA Sports FC año con año

La evolución de Michael Olise en FIFA/EA Sports FC es muy interesante porque pasó de ser una joven promesa de Crystal Palace a convertirse en un futbolista de 90 de GRL en FC 27 y uno de los mejores pasadores y regateadores del juego siendo protagonista del Bayern Múnich e internacional con la selección de Francia.

El crecimiento ha sido brutal en el FIFA 20 al FC 27: pasó de ser una promesa a tener un potencial de 91 en FC 26 y en FC 27 ya aparece como jugador de 90, jugando para el Bayern Múnich.

Lo más impresionante es el salto de FIFA 23 a FC 27: 78 a 90 GRL en solamente cuatro ediciones.

En su primera aparición en el FIFA 20 tenía apenas 18 años y aparecía como media punta del Reading. Su 68 de regate ya dejaba ver una de sus principales virtudes, pero todavía estaba (61 de GRL) muy lejos del jugador que conocemos actualmente.

En el FIFA 21 subió seis puntos hasta 67, en FIFA 22 subió a 73 de GRL y en FIFA 23 ya jugando para Crystal Palace, Olise llegó a 78.

Su regate subió a 79, pero lo más interesante fue que empezó a destacar muchísimo en pase, visión y centros. Su potencial era 84, por lo que EA ya lo veía como un futbolista destinado a crecer bastante.

En el EA Sports FC 24 llegó a 80 GRL. Además, EA empezó a reflejar mejor sus cualidades técnicas, incluyendo su visión, centros, tiros lejanos y control del balón.

En el EA Sports FC 25 pasó a 85 GRL y también cambió de Crystal Palace al Bayern Múnich, después de su espectacular crecimiento en Inglaterra. En la siguiente edición subió dos pintos para tener 89 GRL. Y finalmente, EA le dio 90 de GRL en FC 27, colocándolo entre los jugadores mejor valorados del mundo.

A continuación, hacemos una recapitulación de las estadísticas y promedio de Michael Olise a lo largo de su periodo en el reconocido videojuego de FIFA - EA Sports.

Las estadísticas y valoración de Michael Olise en el FIFA - EA Sports FC

Edición Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico GRL FIFA 20 78 48 55 68 37 43 61 FIFA 21 78 48 66 72 42 48 67 FIFA 22 78 64 74 77 50 54 73 FIFA 23 80 70 76 80 50 53 76 EA FC 24 80 70 77 83 50 56 78 EA FC 25 80 77 82 84 53 56 82 EA FC 26 78 80 84 87 50 66 86 EA FC 27 83 82 89 91 47 69 90