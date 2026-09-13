Skip to main content
Sports Illustrated

La evolución de Michael Olise en el EA Sports FC año con año

El atacante francés ha tenido una progresión significativa en un corto lapso
Benjamín Guerra|
La evolución de Michael Olise en el EA Sports FC
La evolución de Michael Olise en el EA Sports FC | Alex Grimm/GettyImages

La evolución de Michael Olise en FIFA/EA Sports FC es muy interesante porque pasó de ser una joven promesa de Crystal Palace a convertirse en un futbolista de 90 de GRL en FC 27 y uno de los mejores pasadores y regateadores del juego siendo protagonista del Bayern Múnich e internacional con la selección de Francia.

El crecimiento ha sido brutal en el FIFA 20 al FC 27: pasó de ser una promesa a tener un potencial de 91 en FC 26 y en FC 27 ya aparece como jugador de 90, jugando para el Bayern Múnich.

Lo más impresionante es el salto de FIFA 23 a FC 27: 78 a 90 GRL en solamente cuatro ediciones.

En su primera aparición en el FIFA 20 tenía apenas 18 años y aparecía como media punta del Reading. Su 68 de regate ya dejaba ver una de sus principales virtudes, pero todavía estaba (61 de GRL) muy lejos del jugador que conocemos actualmente.

En el FIFA 21 subió seis puntos hasta 67, en FIFA 22 subió a 73 de GRL y en FIFA 23 ya jugando para Crystal Palace, Olise llegó a 78.

Su regate subió a 79, pero lo más interesante fue que empezó a destacar muchísimo en pase, visión y centros. Su potencial era 84, por lo que EA ya lo veía como un futbolista destinado a crecer bastante.

En el EA Sports FC 24 llegó a 80 GRL. Además, EA empezó a reflejar mejor sus cualidades técnicas, incluyendo su visión, centros, tiros lejanos y control del balón.

En el EA Sports FC 25 pasó a 85 GRL y también cambió de Crystal Palace al Bayern Múnich, después de su espectacular crecimiento en Inglaterra. En la siguiente edición subió dos pintos para tener 89 GRL. Y finalmente, EA le dio 90 de GRL en FC 27, colocándolo entre los jugadores mejor valorados del mundo.

A continuación, hacemos una recapitulación de las estadísticas y promedio de Michael Olise a lo largo de su periodo en el reconocido videojuego de FIFA - EA Sports.

Las estadísticas y valoración de Michael Olise en el FIFA - EA Sports FC

Edición

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

GRL

FIFA 20

78

48

55

68

37

43

61

FIFA 21

78

48

66

72

42

48

67

FIFA 22

78

64

74

77

50

54

73

FIFA 23

80

70

76

80

50

53

76

EA FC 24

80

70

77

83

50

56

78

EA FC 25

80

77

82

84

53

56

82

EA FC 26

78

80

84

87

50

66

86

EA FC 27

83

82

89

91

47

69

90

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol