La evolución de Michael Olise en el EA Sports FC año con año
La evolución de Michael Olise en FIFA/EA Sports FC es muy interesante porque pasó de ser una joven promesa de Crystal Palace a convertirse en un futbolista de 90 de GRL en FC 27 y uno de los mejores pasadores y regateadores del juego siendo protagonista del Bayern Múnich e internacional con la selección de Francia.
El crecimiento ha sido brutal en el FIFA 20 al FC 27: pasó de ser una promesa a tener un potencial de 91 en FC 26 y en FC 27 ya aparece como jugador de 90, jugando para el Bayern Múnich.
Lo más impresionante es el salto de FIFA 23 a FC 27: 78 a 90 GRL en solamente cuatro ediciones.
En su primera aparición en el FIFA 20 tenía apenas 18 años y aparecía como media punta del Reading. Su 68 de regate ya dejaba ver una de sus principales virtudes, pero todavía estaba (61 de GRL) muy lejos del jugador que conocemos actualmente.
En el FIFA 21 subió seis puntos hasta 67, en FIFA 22 subió a 73 de GRL y en FIFA 23 ya jugando para Crystal Palace, Olise llegó a 78.
Su regate subió a 79, pero lo más interesante fue que empezó a destacar muchísimo en pase, visión y centros. Su potencial era 84, por lo que EA ya lo veía como un futbolista destinado a crecer bastante.
En el EA Sports FC 24 llegó a 80 GRL. Además, EA empezó a reflejar mejor sus cualidades técnicas, incluyendo su visión, centros, tiros lejanos y control del balón.
En el EA Sports FC 25 pasó a 85 GRL y también cambió de Crystal Palace al Bayern Múnich, después de su espectacular crecimiento en Inglaterra. En la siguiente edición subió dos pintos para tener 89 GRL. Y finalmente, EA le dio 90 de GRL en FC 27, colocándolo entre los jugadores mejor valorados del mundo.
A continuación, hacemos una recapitulación de las estadísticas y promedio de Michael Olise a lo largo de su periodo en el reconocido videojuego de FIFA - EA Sports.
Las estadísticas y valoración de Michael Olise en el FIFA - EA Sports FC
Edición
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
GRL
FIFA 20
78
48
55
68
37
43
61
FIFA 21
78
48
66
72
42
48
67
FIFA 22
78
64
74
77
50
54
73
FIFA 23
80
70
76
80
50
53
76
EA FC 24
80
70
77
83
50
56
78
EA FC 25
80
77
82
84
53
56
82
EA FC 26
78
80
84
87
50
66
86
EA FC 27
83
82
89
91
47
69
90
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.