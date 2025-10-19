El joven formado en la cantera del Real Madrid no para de tentar a Florentino Pérez vistiendo la camiseta del Como 1907 de la Serie A italiana, con un arranque de temporada de colección: lleva siete encuentros jugados y ocho participaciones de gol con cuatro tantos y misma cantidad de asistencias.

Además, ganó cuatro premios al jugador del partido y lleva dos premios Serie A Rising Star of the month. Cabe recordar que, si bien el Madrid lo vendió al equipo italiano, el Merengue todavía tiene una opción de recompra por 10 millones de euros.

Como 1907 v Juventus FC - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Su equipo viene con un buen andar, y el pibe montó un verdadero show en el histórico triunfo contra la Juventus, asistiendo para el primer gol y marcando un golazo para ponerle cifras definitivas al partido por la séptima jornada del campeonato italiano de primera división, que llamativamente tiene al equipo de Fábregas como uno de los animadores.

A los tres minutos del primer tiempo, el argentino se asoció jugando corto un tiro de esquina y sacó un centro espectacular, con el efecto justo para encontrar a Kempf, que entraba por el segundo palo para poner el 1-0 ante la Juve.

NICO PAZ FROTÓ LA LAMPARA, METIÓ ESTE CENTRO ESPECTACULAR PARA EL GOL DE KEMPF Y COMO YA LE GANA 1-0 A JUVENTUS



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Y75W3rciQu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Su gol llegó a los 78 minutos de partido, entrando al área por el carril derecho, enganchando y perfilándose para sacar el remate fuerte al palo más lejano del arquero, el izquierdo en este caso, y poner cifras definitivas a la victoria del Como.

¡POR FAVOR, NICO, ESTÁS ENCENDIDÍSIMO! ¡GOLAZO DE PAZ PARA EL 2-0 DE COMO ANTE JUVENTUS!



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Kr4XZngfTb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Con este resultado, el equipo dirigido por Césc Fabregas bajó a la Juve y escaló al sexto puesto de la tabla de la Serie A con 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y una sola derrota. Los de Igor Tudor, por su parte, están séptimos pero con peor diferencia de gol.

El próximo partido del Como será el sábado 25 frente al Parma en condición de visitante, mientras que la Juventus viajará a Roma para medirse con la Lazio el domingo 26 cerrando la octava jornada del campeonato italiano.