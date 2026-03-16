La exorbitante oferta que prepararía el Real Madrid para fichar a Michael Olise

Bien sabido por todos era que el paso de Michael Olise por el Crystal Palace iba a ser breve, ya que había despertado los intereses de diversos clubes de gran talla. El que se lo terminó llevando fue el Bayern Múnich, y en Baviera la rompió desde su arribo.

Actualmente lleva 93 partidos con la camiseta del club alemán, en los que anotó 35 goles y brindó 50 asistencias. Si bien está en un club top europeo, no sorprende que haya llamado la atención de clubes como el Real Madrid, que está preparando una oferta de 160 millones de euros para arrebatárselo al Bayern según informó el periodista Ekrem Konur.

🚨 #FCBayern 🇫🇷

Florentino Perez pushing for Michael Olise.



💰 Real Madrid → preparing €160M bid.



🩹 Rodrygo → out long-term, Olise seen as replacement.



🚫 Bayern → unlikely to let key man go easily.



📞 Real → aiming direct contact with player. pic.twitter.com/ewCXeapqWi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 11, 2026

A pesar de esto, el panorama es adverso para el Merengue: Olise tiene contrato hasta 2029 y no tiene cláusula de salida, y a esto se suma que el Bayern Múnich no está interesado en deshacerse del futbolista en el corto plazo debido a su importancia en el armado de Vincent Kompany.

En la actual temporada lleva jugados 38 partidos, con 15 goles anotados y 27 asistencias repartidas, siendo la segunda máxima figura del equipo solamente por detrás del goleador inglés Harry Kane.

Además, se ha ganado un merecido lugar en la consideración de Didier Deschamps y se espera que participe del Mundial 2026 con la selección de Francia, que integrará el grupo I junto a Senegal, Noruega y el ganador de la repesca que tendrá a Bolivia, Irak y Suriname como protagonistas.

Su Bayern Múnich está puntero de la Bundesliga con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund y se encamina a un nuevo título, mientras que en la UEFA Champions League le ganó 6-1 al Atalanta en Italia con dos de Olise y está virtualmente clasificado a cuartos de final. Cabe destacar que en esta edición solamente perdió ante el Arsenal, que fue el mejor de la etapa de liguilla.

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