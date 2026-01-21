La explicación de Jude Bellingham sobre su polémico festejo de gol con el Real Madrid

Pase de Valverde, dejar en el camino al arquero y marcar a puerta vacía. Una situación muy normal para Bellingham.

De esa manera, marcaba el 6-1 para cerrar el resultado ante el Mónaco en una gran actuación del Real Madrid por la jornada 7 de la UEFA Champions League.

Pero la sorpresa vino inmediatamente después. Una mano, luego con la otra, luego con las dos y repetidas veces, Jude hacía el gesto de beber. Y es es que el jugador no es ajeno a todo lo que sale en las redes sociales y algunos dicen que le gusta empinar el codo, como bien reflejó con su gesto.

Esto se explica ya que hace algunos días apareció una imagen del futbolista en un entrenamiento y no se lo veía muy contento. En redes sociales hubo muchos comentarios y criticas que lo vinculaban a supuestas salidas nocturnas.

La noche también tenía un contexto especial. Días atrás, tanto Bellingham como Vinícius habían sido señalados desde la grada del Bernabéu. Por eso, el encuentro ante el Mónaco se presentaba como una oportunidad ideal para cambiar la narrativa. Y ninguno de los dos la desaprovechó en este caso: goles, asistencias, declaraciones y un festejo de gol que pasará a la historia por contexto y la situación que atraviesa el propio Real Madrid.

La celebración de Jude Bellingham es histórica 😂😂😂

pic.twitter.com/LTI1MlR5xa — Casper🧢 (@CasperLDS_) January 20, 2026

"Mucha gente dice muchas cosas. Hay dos maneras de tomárselo: puedes llorar y quejarte, o contratar a un abogado, o simplemente tomártelo con humor y disfrutarlo. Fue una pequeña broma para los aficionados y para la gente que dice lo que quiere", declaró en TNT Sports. "Sé la verdad, sé lo que realmente sucede en mi vida personal, sé lo que aporto al juego y al equipo. Todo el ruido exterior no importa, pero es bueno tomarse las cosas con un poco de humor", cerró.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP