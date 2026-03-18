La explicación de la celebración de Vinícius Jr. tras marcar ante el Manchester City

Vinicius Junior no solo fue el factor determinante de la noche con su doblete en el 2-1 del Real Madrid ante el Manchester City, sino que también dejó una imágen que no pasó desapercibida por el ojo público: su celebración simulando lágrimas frente a los hinchas locales.

Lejos de ser una provocación, el brasileño se defendió de las acusaciones y explicó el trasfondo de su festejo. Según el jugador, en su última visita a Inglaterra, parte de los aficionados del City, presentes en el estadio, se burlaron de él con referencias al Balón de Oro.

“No fue una falta de respeto, solo una manera de demostrarles algo”, aclaró tras el partido.

Vinícius Júnior made sure the Etihad knew he’d scored…



He brought out all the celebrations 😮‍💨 pic.twitter.com/ru36Pw60UW — ESPN UK (@ESPNUK) March 17, 2026

La importancia de la autocrítica

A pesar de ser elegido como la figura del partido, Vinicius no evitó la autocrítica. Reconoció haber desperdiciado varias oportunidades de gol, pero valoró la eficacia conjunta del equipo en un partido de tal magnitud.

“Era un duelo clave para nuestra confianza. Sabíamos que enfrente había un gran equipo y un entrenador como Pep Guardiola, pero hicimos lo que teníamos que hacer”, analizó. El extremo destacó que, a diferencia de otros encuentros de la temporada, el equipo logró sostener el control durante gran parte de la eliminatoria.

Otro de los focos de atención estuvo en el penal que el brasileño decidió ejecutar. Cabe recordar que venía de fallar uno en el partido anterior, pero volvió a asumir la responsabilidad. Según contó, incluso le ofreció la ejecución a Federico Valverde, quien le devolvió la confianza

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El triunfo no solo significó el pase de ronda en la UEFA Champions League, sino también el envión anímico que el conjunto de Álvaro Arbeloa necesitaba tras un periodo de irregularidad durante la temporada.

El planteo táctico del cuerpo técnico desestabilizó al City y expuso sus falencias en defensa, reforzando la identidad competitiva del Madrid en la competición que mejor domina.

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