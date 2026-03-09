Rodri Hernández fue sancionado por la Football Association con una multa económica de 80 mil libras luego de sus declaraciones tras el empate por Premier League entre el Manchester City y el Tottenham. El organismo disciplinario decidió aplicar una sanción financiera al mediocampista español, aunque finalmente descartó imponerle un castigo deportivo dentro de la competición.

El origen de la sanción se remonta a las palabras que el futbolista pronunció tras aquel encuentro de Premier League, cuando cuestionó el desempeño arbitral durante el partido. Sus declaraciones generaron una fuerte discusión en el entorno del futbol inglés y provocaron que el caso fuera revisado por la FA.

🚨 FA confirm Rodri has been fined £80k for his comments about referees after Man City vs Tottenham.



No suspension for the Spanish midfielder. pic.twitter.com/AYMdQXNmkf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2026

Rodri expresó entonces su inconformidad con lo que consideró una actuación poco equilibrada por parte del colegiado. “Ganamos demasiado y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral”, señaló el mediocampista en aquel momento, frase que terminó siendo el eje central de la investigación disciplinaria.

La FA consideró que dichas palabras podían interpretarse como una acusación directa hacia la imparcialidad arbitral. Bajo esa lectura, el organismo decidió abrir un procedimiento para analizar el alcance de las declaraciones y determinar si existía una infracción a las normas que regulan el comportamiento público de los jugadores.

Tras revisar el caso durante varias semanas, la resolución finalmente llegó cerca de un mes después del partido que originó la polémica. La sanción quedó establecida únicamente en el ámbito económico, lo que significa que el futbolista no deberá cumplir suspensión ni perderse partidos oficiales.

Una vez conocida la resolución, Rodri respondió mediante una carta dirigida a la propia Football Association. En el documento, el jugador buscó aclarar el sentido de sus palabras y subrayar su respeto por el trabajo que desempeñan los árbitros dentro del futbol profesional.

Leeds United v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

En su mensaje, el mediocampista destacó la complejidad de la labor arbitral y lamentó que sus declaraciones hubieran generado una interpretación distinta a la intención original de sus palabras. El futbolista también manifestó su preocupación por el modo en que algunas interpretaciones mediáticas amplificaron la polémica.

“Por lo tanto, es profundamente lamentable que mis palabras hayan sido malentendidas e interpretadas erróneamente por algunas organizaciones mediáticas”, explicó el jugador dentro de la carta enviada al organismo rector del futbol inglés.

El caso se convierte en un nuevo ejemplo del estricto marco disciplinario que la FA mantiene respecto a las declaraciones públicas de futbolistas y entrenadores. En Inglaterra, cualquier comentario que ponga en duda la imparcialidad de los árbitros suele derivar en procedimientos formales y posibles sanciones económicas.

Con la resolución ya confirmada, el episodio queda cerrado en términos disciplinarios. Rodri podrá continuar con normalidad su actividad dentro de la competición, aunque el caso vuelve a abrir el debate sobre los límites que existen para que los futbolistas expresen críticas hacia el arbitraje dentro del futbol profesional.