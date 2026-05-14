La fecha clave del contrato de José Mourinho con el Benfica

Todo parece indicar que José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid, reemplazando al interino Álvaro Arbeloa de cara a la temporada 2026/27.

La campaña actual, que arrancó de la mano de Xabi Alonso, estuvo plagada de problemas tanto dentro como fuera de la cancha y terminó por explotar con la pelea entre Tchouaméni y Valverde en la semana previa al Clásico, por lo que no sorprendería en lo más mínimo un volantazo en cuanto al banquillo.

El actual entrenador del Benfica fue claro en una de sus últimas ruedas de prensa: "En el final de temporada no hablo con nadie. No he tenido ningún contacto con el Real Madrid y no lo tendré hasta después del último partido de Liga contra el Estoril. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno", dijo.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-BRAGA | FILIPE AMORIM/GettyImages

“En el fútbol, no son los profesionales los que tienen interés en irse o quedarse. Cuando ocurre algo, son los clubes lo que se interesan e inician o no los trámites para fichar a las personas que quieren. Se sigue hablando del Real Madrid y yo sigo eludiendo el tema con sinceridad. No he tenido contacto con el presidente ni con ningún otro directivo del club”, había agregado The Special One.

Lo cierto es que Mou tiene una fecha límite: existe una cláusula, según informó AS, que le permite salir del Benfica por tres millones de euros hasta 10 días después del último partido de la temporada de las Águilas, plazo que se vence el 26 de mayo. El 24 quedaría consagrada la nueva directiva del Real Madrid, y se espera que sea nuevamente con Florentino Pérez a la cabeza. En ese caso, tendrá dos días para ejecutar esta opción del contrato de Mourinho para que regrese para un segundo ciclo a la Casa Blanca.

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