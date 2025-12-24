La fecha clave para el posible regreso de Bruno Fernandes con el Manchester United

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, podría estar recuperado a tiempo para el derbi de enero contra el Manchester City, según afirma un nuevo informe.

Fernandes se lesionó hacia el final de la primera mitad en la derrota que sufrió el United por 2-1 ante el Aston Villa el domingo pasado. El capitán siguió jugando e incluso notablemente se recuperó de una entrada en la previa del primer gol de Morgan Rogers de la tarde antes de retirarse al banquillo para el descanso. El entrenador, Ruben Amorim, se mostró preocupado por la baja de su compatriota.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN UTD | BEN STANSALL/GettyImages

Esa cronología confundió a muchos en Manchester. El mediocampista ha estado lesionado un total de tres partidos en sus seis años en Old Trafford. Aunque algunos directivos supuestamente querían sacar tajada del mediapunta de 31 años, sin duda es el alma de esta inconsistente unidad del United.

Ahora, The Times es uno de los varios medios que informan que la dolencia del centrocampista no es tan grave como se temía inicialmente. El club confía en que estará recuperado a tiempo para el encuentro contra el Manchester City el 17 de enero; es decir, se perdería 5 partidos.

Los partidos que Bruno Fernandes podría perderse del Manchester United

Fecha Competencia Rival 26 de diciembre Premier League Newcastle 30 de diciembre Premier League Wolverhampton 4 de enero Premier League Leeds 7 de enero Premier League Burnley 11 de enero FA Cup Brighton

La congestión del calendario futbolístico festivo garantiza que cualquier lesión, incluso una que dure un mes, abarque una gran cantidad de partidos. Si Fernandes hubiera sufrido una lesión en febrero, un mes en el que el United podía pasar hasta 12 días entre partidos oficiales, el daño habría sido menor. Sin embargo, la lista de oponentes del United todavía les ofrece alguna esperanza en ausencia de Fernandes.

Los Diablos Rojos no se han visto obligados a jugar sin Fernandes muy a menudo desde que llegó al club en 2020. De hecho, solo se ha perdido 17 de los 325 partidos anteriores del club, y en la presente temporada ha disputado todas las jornada de Premier League, 17, y un partido de la EFL Cup.

En las raras ocasiones en que el mediapunta portugués ha estado ausente, el récord del United se sitúa en un mediocre: ocho victorias, tres empates y seis derrotas. Los directivos que querían la salida de Fernandes del club ahora tendrán una visión más amplia de cómo podría ser el futuro del United la próxima temporada.

