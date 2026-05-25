La fecha de regreso de Leo Messi tras su lesión con el Inter Miami

Argentina se quedó paralizada después de ver cómo Leo Messi se lesionó en el partido que disputó el Inter Miami frente al Philadelphia Union. El jugador argentino no pudo terminar el encuentro y a falta de 17 minutos para el final del mismo tuvo que abandonar el terreno de juego mientras se agarraba la parte posterior del muslo por las evidentes molestias físicas.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

A pesar de que la lesión no parece especialmente grave, los aficionados se mostraron preocupados al ver salir a su estrella cojeando. Recordemos que Argentina debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Argelia

Leo Messi, INTER MIAMI vs PHILADELPHIA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

A continuación, veamos las últimas noticias sobre el susto por la lesión de Messi.

¿Qué lesión tiene Lionel Messi?

Leo Messi no pudo acabar el partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union. A falta de que se le realicen las correspondientes pruebas médicas que confirmen el alcance exacto de la lesión, todo apunta a que el jugador de 38 años tiene un problema en el tendón de la corva.

¿Jugará Lionel Messi el Mundial de 2026?

Todavía estamos a la espera de que se confirme la convocatoria definitiva de Argentina para el Mundial, y además el propio Messi no ha confirmado que vaya a estar en la cita mundialista con su selección. Recordemos que anteriormente el jugador había insistido en que esperaría a ver cómo se encuentra físicamente antes de tomar una decisión definitiva.

No obstante, todo apunta a que Messi formará parte de la convocatoria definitiva de Argentina, y su decisión de abandonar el partido contra Filadelfia para cuidar su forma física parece indicar su deseo de mantenerse en forma para el torneo de este verano.

TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-ARG-ZMB | LUIS ROBAYO/GettyImages

La atención se centra ahora en si Messi llegará al 100% para jugar. El plazo de recuperación en este tipo de lesiones varía en función de la gravedad, pueden ser desde solo unos días hasta meses en caso de rotura.

Parece que la lesión de Messi no es grave, y es poco probable que esté mucho tiempo fuera de los terrenos de juego.

Esto será una buena noticia para los aficionados, que esperan con ansias la participación de Messi en el Mundial de este verano. A Argentina le quedan poco más de tres semanas para prepararse para su primer partido y, tal y como están las cosas, no hay motivos para creer que su gran estrella no esté en condiciones de jugar.

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