La fecha en la que Cristiano Ronaldo podría volver a jugar con el Al Nassr

El club saudí Al Nassr FC confirmó que Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva luego del último encuentro frente a Al-Fayha FC. Según el comunicado difundido por la institución, el atacante ya comenzó un programa específico de rehabilitación y será evaluado día a día por el cuerpo médico.

La entidad no brindó mayores detalles sobre el grado de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación. Tampoco se especificó qué pierna fue la afectada, un dato clave considerando los antecedentes físicos del portugués en la rodilla izquierda.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

No obstante, Fabrizio Romano señala que el portugués podría estar alejado de los terrenos de juego entre dos y cuatro semanas, por lo que no correría peligro su participación en el Mundial con Portugal.

Cómo se produjo la molestia

El episodio ocurrió el pasado 28 de febrero, en el triunfo 3-1 por la fecha 24 de la liga saudí. Ronaldo tuvo una noche particular: falló un penal en el arranque del partido y, sobre el cierre, pidió el cambio tras manifestar molestias físicas.

El entrenador Jorge Jesus explicó en conferencia que el delantero sintió una “fatiga muscular” y que decidió reemplazarlo por precaución. “Después de ponernos en ventaja, no quise correr riesgos”, señaló el DT, dejando en manos del departamento médico la evaluación definitiva.

Sin embargo, horas más tarde el club confirmó que no se trataba solo de cansancio, sino de una lesión en los isquiotibiales, lo que encendió las alarmas tanto en Arabia Saudita como en Portugal.

La noticia llega en un contexto particular. En los últimos días habían circulado rumores sobre un supuesto viaje del jugador fuera de Arabia Saudita junto a su familia debido a la situación geopolítica en Medio Oriente. Finalmente, quedó confirmado que permanece en el país y que su ausencia en los entrenamientos grupales se debió exclusivamente a la molestia física.

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

A sus 41 años, cualquier inconveniente muscular requiere especial seguimiento. Más aún teniendo en cuenta que el capitán portugués arrastra desde hace tiempo problemas crónicos en la rodilla izquierda. Si la lesión estuviera vinculada a esa zona, el panorama podría ser más delicado.

Por ahora, Ronaldo trabaja de manera diferenciada y su evolución será monitoreada diariamente. Desde Portugal ya siguen de cerca cada parte médico, conscientes de que el camino hacia la Copa del Mundo 2026 entra en una etapa decisiva para su máxima figura histórica.

