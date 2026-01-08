La fecha y el icónico rival del América en su regreso al estadio Azteca

El América tuvo que abandonar su casa por una razón histórica: la remodelación del estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. El Coloso de Santa Úrsula cerró sus puertas para transformarse, y, con ello, las Águilas se vieron obligadas a cambiar de escenario en uno de los momentos más exitosos de su historia reciente.

Ahí, en el Azteca, el club vivió un bicampeonato que reforzó su peso como el equipo dominante del futbol mexicano. Fue su fortaleza, su escenario de autoridad y el lugar donde levantó títulos con una conexión total entre tribuna y cancha. Sin embargo, el tercer campeonato consecutivo tuvo un sabor distinto. El tricampeonato llegó lejos de casa, sin el estadio que los había acompañado durante el proceso.

La final ante Rayados se jugó en condiciones atípicas. El partido de ida se disputó en el estadio Ciudad de los Deportes, que fungió como sede provisional, mientras que la vuelta se celebró en el BBVA. América se coronó campeón sin poder cerrar la historia en su casa, celebrando un título histórico lejos del Azteca, una postal que dejó claro el costo emocional de la mudanza.

Ese contexto hace que el regreso cobre un valor especial. Las Águilas del América ya tienen fecha definida para volver al estadio Azteca, será el 11 de abril de 2026, durante la jornada 14 del Clausura 2026, cuando reciban a Cruz Azul en el Clásico Joven. No será solo un partido más, será el reencuentro con el escenario que acompañó sus mayores éxitos.

El retorno se dará poco después de la reinauguración oficial del estadio, programada para el 28 de marzo de 2026 con el partido entre México y Portugal. A partir de ahí, el inmueble tendrá una ventana limitada de uso antes de quedar bajo control total de la FIFA.

En ese lapso, el América solo tiene garantizados tres duelos como local en el Azteca: ante Cruz Azul, Toluca y Atlas. El 11 de mayo de 2026 marcará una nueva salida obligada, cuando el club deba regresar al Ciudad de los Deportes.

